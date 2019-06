Scaligera Formazione-Engim incontra Autofficine e Impiantisti veronesi per lo sviluppo professionale delle nuove generazioni.

La scuola di formazione professionale di Verona che forma giovani Meccatronici, Carrozzieri, Elettricisti e Termoidraulici apre il dialogo con le aziende del settore.

Scaligera Formazione – Engim Veneto, la scuola di formazione professionale di Verona incontra le aziende del territorio che collaborano alla formazione dei giovani.



La serata si svolge giovedì 27 giugno 2019 alle ore 19.00 nella sede della scuola professionale in località Chievo a Verona e sarà dedicata al dialogo tra questi due mondi, tra loro sempre più interconnessi.



Lo sforzo della scuola professionale di Verona è proprio quello di arricchire la formazione pratica laboratoriale attraverso il raccordo diretto con i luoghi di lavoro, avvicinando, da un lato i giovani alle aziende, dall’altro per sostenere attraverso la formazione continua, l’aggiornamento e la specializzazione degli adulti durante l’intera vita professionale.



Solo con il dialogo con il mondo produttivo del territorio è possibile conoscere e allineare l’offerta formativa ai reali bisogni delle aziende, presupposto fondamentale per inserire giovani più preparati nel mondo del lavoro. E difatti sono oltre un centinaio le aziende che ogni anno si rivolgono al servizio di Orientamento e Placement di Scaligera Formazione – Engim Veneto per richiedere ragazzi preparati nei settori di competenza ossia meccatronico, carrozzeria, elettrico e termoidraulico. Rispondere a queste richieste non è facile soprattutto quando sono specifiche e mirate.

Vi sono inoltre numerose opportunità di inserimento lavorativo di giovani in azienda poco conosciute alle imprese, come ad esempio la formazione duale che consente di inserire il ragazzo già durante la scuola in un percorso di crescita condiviso e coprogettato tra scuola e lavoro. Un’opportunità per conoscere giovani, prepararli sulle proprie esigenze e inserirli con successo al lavoro.



Altro aspetto importante al centro del dialogo tra scuola e lavoro, sono le soft skills, la cui attenzione dovrebbe essere posta non solo a scuola, ma anche nelle aziende. Sono le competenze sociali per affrontare la vita, la cultura e il rispetto dei luoghi di lavoro, la capacità di affrontare il cambiamento e di proporre innovazioni all’insegna della sostenibilità, sempre più importanti oggi e nel futuro per guidare i giovani verso il successo personale e professionale.



È in tale ottica che è stata organizzata questa serata-incontro con le imprese al fine di creare occasioni per riflettere sul ruolo della formazione e del lavoro e contribuire insieme allo sviluppo di una scuola professionale di qualità.