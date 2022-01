Scuola di Massaggio ArteCorpo: corsi in partenza anche a Milano

Quando si parla di corsi di massaggio professionali nel nord d’Italia, non si può non fare riferimento a Scuola di Massaggio ArteCorpo, rinomato centro AICS-CONI accreditato Provider ECM dal Ministero della Salute-AGENAS, e riconosciuto, a livello internazionale, dalla World Massage Federation (WMF).

Una scuola di formazione professionale al massaggio che è una garanzia per la sua serietà e professionalità, nata anni fa dalla passione per questa disciplina e per la formazione da parte di un gruppo di professionisti (Fisioterapisti, Osteopati, Preparatori atletici, Massoterapisti esperti e altamente qualificati) che negli anni ha aperto sedi in Liguria, in Piemonte e ora anche in Lombardia, a Milano.



La nuova sede di ArteCorpo a Milano si trova presso i bei locali di Studio GEM, in Corso di Porta Vigentina 35, in centro, a pochi passi dalle fermate Metro “Crocetta” e “Porta Romana”.

La proposta formativa di Scuola ArteCorpo sarà finalizzata, anche nella nuova sede lombarda, a trasmettere ai propri allievi le solide conoscenze della disciplina del massaggio, sia pratiche che teoriche, necessarie per far sì che essi possano operare – già subito dopo la fine del corso – in maniera professionale, con efficacia e in totale sicurezza.



Il programma dei corsi di massaggio a Milano per la stagione 2022-’23, aperti ai principianti e ai massaggiatori professionisti, prevede una varietà di proposte didattiche: dal Corso di Massaggio Tradizionale (in avvio ai primi di Ottobre 2022, percorso formativo della durata di sei mesi che trasferisce le competenze fondamentali di questa disciplina) al corso di Massaggio Olistico ad indirizzo Bioenergetico (affascinante specializzazione nel mondo della psico-somatica applicata al massaggio), passando per i protocolli tecnici-funzionali del Corso di Massaggio Sportivo.



“Scuola ArteCorpo nacque anni fa come centro sportivo e culturale con l’obiettivo di far stare bene le persone, grazie a percorsi di sviluppo personale e professionale” ci dice Davide Marenco, attuale Presidente della Scuola. “Rimane il nostro scopo anche oggi: il benessere e lo sviluppo delle competenze sono il frutto della capacità dei nostri formatori professionisti, ma anche della nostra vocazione a creare un ambiente didattico che favorisca relazioni interpersonali improntate alla piacevolezza e ad un sincero spirito di classe. Anni di esperienza quali formatori ci hanno insegnato quanto sia cruciale far sì che la partecipazione a un corso possa arricchire l’allievo non solo sotto il profilo delle competenze teorico-tecniche, ma anche dal punto di vista relazionale. Lavoriamo sempre affinché il clima di classe, seppur nella professionalità e nella serietà richiesta dalla didattica, resti sempre stimolante e divertente. Non crediamo invece granché nei corsi brevi in formula week-end, una didattica a nostro avviso troppo spiccia e concentrata, che non dà tempo alla pratica individuale e all’apprendimento profondo, grazie a quella ripetizione motoria nel tempo che il massaggio, quale ogni altra attività fisica, richiede.”



ArteCorpo persegue la propria missione avvalendosi di un metodo didattico collaudato, fondato sulla fusione tra la conoscenza dei fondamenti teorici del massaggio e l’esercitazione pratica delle diverse tecniche manuali. Ciò viene ottenuto grazie ad sessioni di affiancamento e coaching personalizzato. Tutte le esercitazioni sono infatti gestite dalla presenza contemporanea in aula di almeno due docenti supervisori, grazie alle quali l’apprendimento degli allievi è garantito in maniera puntuale anche sotto il profilo delle abilità manuali.



Inoltre, grazie allo sviluppo della ArteCorpo App (scaricabile su Google Play), la scuola è in grado di fornire ai propri aspiranti massaggiatori un supporto tecnologico di eccellenza. La App, efficace strumento didattico per lo studio e il ripasso pratico, consente infatti agli allievi aver sempre sotto mano le diverse tecniche di massaggio, attraverso un ausilio informatico tascabile e di facile uso. Nella App vengono infatti resi disponibili centinaia di video nei diversi stili di massaggio, le dispense e i testi dei diversi programmi teorici, oltre a ricchi manuali operativi. L'accesso alla App - riservato in via esclusiva agli allievi di ArteCorpo mediante credenziali di accesso personali - è progettato per consentire ai massaggiatori qualificati un rapido accesso alle conoscenze teorico-pratiche apprese durante il corso, anche quando questo sia terminato.



La Scuola presenterà i suoi corsi durante l’Open Day 2022-’23, previsto per la fine di Settembre 2022 presso lo Studio GEM, in Corso di Porta Vigentina 34 a Milano, occasione in cui i docenti saranno disponibili per fornire ulteriori informazioni sui corsi in partenza.

Per essere aggiornati sui corsi di Scuola di Massaggio ArteCorpo a Milano si può visitare: il sito internet https://www.artecorpo.it/corso-massaggiatori-professionale-milano.php e seguire la pagina Instagram di Scuola di Massaggio ArteCorpo.



Per info e prenotazioni

• Segreteria: 370 3329821 e 353 4176727



• E-mail: info@artecorpo.it



Sede di Milano: Corso di Porta Vigentina 34

Sede di Torino: Via Eusebio Bava 18

Sede di Genova: Via della Libertà 10, int. A

Sede di Alessandria: Via Sappa 2

Sede di Savona: Corso Italia 15, int. 3

Sede di La Spezia: Via Monteverde 60

Sede di Recco (Ge): Piazzale Olimpia 20