Scuola e azienda come lavorare insieme per il futuro dei giovani

Scaligera Formazione incontra l’azienda ICI CALDAIE per mettere a tema il lavoro e le ricerche professionali del futuro

Scaligera Formazione – Engim Veneto, la Scuola professionale che opera nel territorio veronese e offre corsi a qualifica triennale e quadriennale per il conseguimento del diploma professionale in ambito meccatronico, carrozzeria, termoidraulico ed elettrico, ha incontrato la nota azienda di Campagnola di Zevio, ICI CALDAIE, che lo scorso anno ha festeggiato i suoi 60 anni di attività nel settore della termoidraulica industriale.

L’incontro è stato organizzato nell’ambito del progetto Orienta – Attiva – Mente, finanziato da Regione Veneto e Fondo Sociale Europeo, ed era rivolto a docenti delle scuole medie e superiori e operatori di orientamento.

Lo scopo era quello di sviluppare una conoscenza approfondita e concreta nei docenti, nelle famiglie e negli studenti rispetto alla professione termoidraulica, ai profili professionali richiesti dal settore e quelli più significativi ricercati nei prossimi anni.

“Richiamare l’attenzione dei docenti in queste attività” sottolinea Luisa Bonizzi, responsabile del progetto “significa per noi valorizzare le loro conoscenze e competenze che potranno utilizzare in classe per possibili approfondimenti tematici d'indirizzo o per creare possibili partnership con le aziende. Crediamo sia importante diffondere queste informazioni tra chi si occupa di accompagnare i giovani al lavoro e illustrare le opportunità che si apriranno per quei giovani che intendono entrare nel mondo termoidraulico. Nell’ambito dello stesso progetto nato per rafforzare il processo di integrazione tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, attraverso lo sviluppo sistemico e diffuso di attività di orientamento – continua Luisa Bonizzi - Scaligera Formazione - Engim ha organizzato incontri anche in realtà appartenenti ad altri settori, per citarne alcune Gardaland, Acciaierie Gruppo Pittini e Veronesi Holding”



È stato un evento che ci “ha aperto gli occhi” hanno testimoniato molti dei presenti.

Alberto Zerbinato, CEO di Ici Caldaie ha sottolineato come, per la sua azienda, siano importanti sia le competenze tecniche, essenziali per intraprendere un lavoro ma anche quelle che vengono chiamate “competenze trasversali” ovvero la capacità dei ragazzi di lavorare in team, di problem solving, di comunicazione, di relazione. “Sia il mondo della Scuola sia il quello aziendale” sottolinea l’ing. Zerbinato “dovrebbero consentire ai ragazzi di sviluppare quelle caratteristiche personali essenziali in ambito lavorativo tanto quanto le competenze tecniche. Un ruolo certamente non semplice ma che siamo chiamati a svolgere. I ragazzi quando escono dalla Scuola non sono in grado di affrontare un colloquio di lavoro e molte volte perdono delle opportunità…”

“Come Scaligera Formazione – Engim” - conclude Sara Dal Negro, coordinatrice del progetto - “siamo convinti che la formazione sia necessaria per la competitività delle imprese e per l’occupazione dei giovani. C’è un forte missmatch tra i profili in uscita dal settore educativo e quelli richiesti dal mercato del lavoro e bisogna intervenire con un’offerta formativa all’altezza dei tempi che cambiano.

Per questo siamo convinti che queste iniziative possano essere utili per far sì che le Scuole Professionali, per natura più vicine e sensibili al mondo del lavoro insieme alle Aziende, possano aiutare i nostri ragazzi a inserirsi più velocemente e stabilmente nel difficile mondo del lavoro”.



Scaligera Formazione-Engim Veneto si occupa di formazione iniziale e continua, orientamento e servizi per il lavoro con accreditamento della Regione Veneto. Nelle sue tre sedi studiano circa 550 ragazzi, ed eroga 34 tra corsi a qualifica triennale, serali e corsi per diploma tecnico.

Engim Veneto è socio di Scaligera Formazione e insieme formano un gruppo di 10 Scuole di Formazione Professionale sul territorio regionale per un totale di oltre 3000 alunni.