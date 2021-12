Scuole yoga online: la nostra selezione

Praticare yoga online ha indubbiamente molti vantaggi. Primo tra tutti, quello di potersi dedicare alla pratica comodamente da casa, senza fare corse per raggiungere il centro yoga. E senza dover conciliare tempi e modi per incastrare tutti gli innumerevoli impegni nell’agenda. In questo articolo parliamo di scuole yoga online: i criteri per sceglierle al meglio e la panoramica di scuole yoga online selezionate da Eventi Yoga. Buona lettura e buona scelta!

Scegliere di praticare yoga online: perché?

Numerosissime volte sulle pagine del nostro blog abbiamo parlato dei benefici dello yoga. Tra l’altro, ormai, sono tutti più che riconosciuti ufficialmente dalla scienza. Allora cosa impedisce a molte persone di iniziare a praticare? La ragione principale è data dai tempi – spesso troppo stretti – dettati dal nostro stile di vita. Le soluzioni esistono sempre, e frequentare scuole yoga online può essere una di queste.



I vantaggi di frequentare scuole yoga online:

puoi praticare quando e dove vuoi;

maggiore flessibilità;

puoi seguire le lezioni dei migliori insegnanti al mondo;

puoi godere del relax e del comfort di casa tua;

puoi risparmiare;

puoi praticare con chi vuoi e lo stile yoga che vuoi;

se frequenti lezioni online live hai il supporto e la supervisione dell’insegnante, proprio come di persona.



Come scegliere le scuole yoga online

La Rete offre davvero un’amplia scelta di scuole yoga online, e scegliere è tutt’altro che semplice. Il consiglio che ti diamo è di prendere una decisione in base a determinati criteri che contemplano diversi requisiti da parte degli insegnanti, dalle certificazioni e abilitazioni all’esperienza di insegnamento sia online che in presenza. Eccoli qui di seguito nel dettaglio.



I parametri per scegliere al meglio:

le certificazioni e le abilitazioni dell’insegnante;

l’esperienza di insegnamento in presenza (quanti anni);

il numero di anni di esperienza di insegnamento online;

le referenze degli allievi della scuola online;

il numero corsi offerti dalla scuola yoga online;

numero attuale di allievi;

la specializzazione della scuola yoga online e il livello dell’insegnamento fornito;

le modalità in cui l’insegnante restituisce il feedback agli allievi;

aspetto legale (assicurazione per i praticanti, ecc.);

attenzione all’aspetto fiscale (fatturazione dei servizi, ricevute, ecc.);

qualità sito web;

social media della scuola (numero followers, qualità dei contenuti, ecc.).