Secondo weekend della Douja d'Or

Degustazioni stellate, masterclass e live tasting alla scoperta delle eccellenze vinicole piemontesi. Asti - Venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 settembre

Secondo weekend per la 55° edizione della Douja d’Or.

Protagonista assoluto ancora il vino. Il programma è ricco di iniziative in tutta la provincia: degustazioni, live tasting, masterclass ma anche arte, incontri, spettacoli teatrali, mostre, visite guidate alla scoperta di Asti, del Monferrato e delle sue colline, patrimonio dell’UNESCO.



ALCUNI APPUNTAMENTI DA NON PERDERE IN QUESTO SECONDO WEEKEND DI DOUJA D’OR:

▪ L’ENOTECA DELLA DOUJA una vera e propria enoteca allestita in Piazza San Secondo ad Asti, raccoglie più di 500 etichette a rappresentare le eccellenze della produzione vinicola del territorio. È il posto giusto dove, consigliati da un sommelier, conoscere e acquistare i vini più prestigiosi e quelli meno noti ma altrettanto caratteristici e unici della Regione Piemonte.



▪ All’interno del Cortile Di Palazzo Del Michelerio (Corso Vittorio Alfieri 381/b A) il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato propone DEGUSTAZIONI DI GRANDI VINI BIANCHI E ROSSI DEL MONFERRATO, selezionati in oltre 200 etichette, in abbinamento a tipicità gastronomiche della tradizione piemontese a cura di Coldiretti, Cia e Confagricoltura Asti.



▪ Venerdì 17 e sabato 18 settembre alle ore 20, nel bistrot del Monferrato all’interno del Cortile Di Palazzo Del Michelerio (Corso Vittorio Alfieri 381/b A) il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato propone una CENA CON UNA PROPOSTA DI 4 MENÙ DEGUSTAZIONE realizzati in collaborazione con Monferrato on Stage e lo chef – ex vincitore di Masterchef - Francesco Federico Ferrero.



▪ Sabato 18 settembre a partire dalle ore 18, nel cortile di Palazzo del Michelerio, il Consorzio Barbera d’Asti e Vini del Monferrato ospita la CERIMONIA D'APERTURA DELLA XIV EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE SLA promossa da AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Sarà presente la Fanfara della Brigata Alpina "Taurinense" dell'Esercito Italiano.



▪ Piazza Roma ospita due Ape Car: l’APE CAR ASTI MIX offrirà la possibilità di scegliere il proprio cocktail preferito con Asti Spumante o Moscato d’Asti docg; l’APE CAR RURAL GLAM proporrà assaggi in purezza di Asti Spumante in tutte le sue declinazioni (dal pas dosè al dolce) e Moscato d’Asti docg delle numerose aziende produttrici delle bollicine aromatiche d’autore.



▪ Al Ridotto del teatro Alfieri l’appuntamento è con le MASTERCLASS DEDICATE AI VINI PIEMONTESI E ALLE LORO TERRE D’ORIGINE:

Venerdì 17 settembre:

ore 18:30 - IL DOLCETTO, UN VITIGNO DA AMARE - Dogliani, Diano, Ovada

ore 20:00 - ACCATTIVANTI E TRASFORMISTI: I VITIGNI NERI - Freisa, Grignolino, Bonarda Piemontese, Albarossa

Sabato 18 settembre

ore 18:30 - BOLLICINE CLASSICHE del PIEMONTE - Alta Langa, Erbaluce di Caluso

ore 20:00 - La BARBERA, RADICI NEL MONFERRATO - Barbera d’Asti, Nizza e Barbera del Monferrato



▪ VINO E STELLE MICHELIN alla Cascina del Racconto dove l’Associazione Produttori del Vino Biologico del Piemonte dedica il weekend a “ERBALUCE DI CALUSO, TIMORASSO E OVADA”:

Sabato 18 settembre:

ore 19:00 - DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA da Gabriele Rosso di Slow Wine alla scoperta di “Canavese, Colli Tortonesi, Ovada”. Tre vini: Erbaluce di Caluso, Timorasso, Ovada accompagnati da finger food bio della chef Bruna Cane - Stella Michelin del Ristorante “I Caffi” di Acqui Terme.

Domenica 19 settembre

Dalle ore 19:00 - DEGUSTAZIONE BIO GUIDATA alla scoperta dei “VINI BIO D’EUROPA” in collaborazione con “Triple A”. Tre vini, accompagnati da finger food bio dello chef Massimiliano Musso - Stella Michelin del Ristorante Cà Vittoria di Tigliole.