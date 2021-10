Serco e OVHcloud annunciano una partnership per ottimizzare l’uso delle immagini satellitari attraverso l’intelligenza artificiale

Nell’ambito di questa nuova partnership, la più recente tecnologia IA di OVHcloud sarà resa disponibile su ONDA DIAS, la piattaforma cloud di Serco per l’Osservazione della Terra ospitata sul Public Cloud Storage di OVHcloud.

OVHcloud e Serco Europe, leader dell’industria spaziale con oltre 40 anni di esperienza nel settore, hanno annunciato oggi il consolidamento della loro partnership di lunga data, con l’obiettivo di dar vita a un innovativo progetto a livello europeo che utilizzerà l’Intelligenza Artificiale (IA) per migliorare l’uso delle immagini satellitari.

Lo sviluppo della Space Economy è stato guidato dal crescente numero di satelliti in orbita e dall’aumento delle prestazioni dei sensori di bordo nell’acquisizione di informazioni. Di conseguenza, una quantità crescente di dati è stata prodotta e messa a disposizione degli utenti: la partnership tra le due aziende svolge, quindi, un ruolo chiave nell’utilizzo dei dati per mezzo dell’Intelligenza Artificiale. Questa importante collaborazione aiuterà a soddisfare le crescenti esigenze della comunità di Osservazione della Terra.

Nell’ambito di questa nuova partnership, la più recente tecnologia IA di OVHcloud sarà resa disponibile su ONDA DIAS, la piattaforma cloud di Serco per l’Osservazione della Terra ospitata sul Public Cloud Storage di OVHcloud. Serco Europe è già coinvolta nella raccolta, gestione e diffusione dei dati Copernicus.



Questi programmi garantiranno il massimo livello di apertura e trasparenza, sovranità sui dati, privacy e sicurezza dei dati europei. Inoltre, poiché Serco e OVHcloud adottano la strategia PaaS (Platform as a Service), entrambe le organizzazioni stanno anche esplorando nuove modalità di collaborazione con l’ecosistema delle start-up europee, sfruttando i dati ottenuti dall’Osservazione della Terra (tramite lo Startup Program di OVHcloud) e il mercato delle soluzioni SaaS sovrane (Software as a Service).

Il cloud storage costituisce l’elemento chiave per affrontare tutte le sfide che derivano dalle crescenti richieste della comunità. Ciò è evidente nel Programma Copernicus, i cui volumi di archiviazione raggiungono i 35 Petabyte, con una crescita media di 800 Terabyte al mese.



Con l’evolversi della partnership, Serco Europe effettuerà un beta test del Long Term Archive (LTA) di OVHcloud con l’obiettivo di ottimizzare costantemente l’efficacia dei costi dello storage. La soluzione presto disponibile sarà conforme ai diversi requisiti normativi per la conservazione dei dati, oltre a poter vantare un rapporto prezzo/prestazioni senza eguali.

“L’annuncio di oggi rappresenta una nuova importante pietra miliare nella lunga partnership con Serco Europe”, sostiene Michel Paulin, CEO di OVHcloud. “Condividiamo una visione comune basata su collaborazione, interoperabilità, privacy e sovranità sui dati. Con questo nuovo progetto non stiamo solo implementando questi valori fondamentali, ma proponiamo anche nuovi servizi volti all’Osservazione della Terra, un importante passo avanti nello sviluppo della space industry.”



Gaetan Desclee, Managing Director di Serco Europe, afferma: “Per la loro intrinseca complessità, i dati relativi all’Osservazione dello Spazio e della Terra erano precedentemente accessibili solo agli esperti. Ora sono, invece, ampiamente disponibili per monitorare il clima e le conseguenze legate al suo cambiamento, l’agricoltura e molto altro. Siamo orgogliosi di rafforzare la nostra collaborazione con OVHcloud e di contribuire a rendere i dati satellitari facilmente accessibili ad una gamma più ampia di utenti. Questa piattaforma sarà un fattore abilitante per la nuova economia spaziale europea e sono lieto di vedere le nostre due organizzazioni investire ampiamente in questa direzione”.



Serco Europe

Serco Europe, la divisione europea di Serco Group, supporta i governi e le organizzazioni internazionali nella fornitura di servizi pubblici. In Europa, Serco opera in tre settori chiave: spazio, difesa e organizzazioni internazionali, impiegando oltre 1300 persone in otto paesi, tra cui Belgio, Francia e Guyana francese, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna e Svizzera | www.serco.com/eu

Serco Group è un fornitore leader di servizi pubblici. I nostri clienti sono governi o altri enti che operano nel settore pubblico.



OVHcloud

OVHcloud è un attore globale e il principale provider europeo di servizi cloud che gestisce oltre 400.000 server all’interno dei propri 33 data center in 4 continenti. Da 20 anni il Gruppo fa leva su un modello integrato che fornisce il pieno controllo della catena di valore: dalla progettazione dei server alla produzione e gestione dei data center fino all’orchestrazione della rete in fibra ottica. Questo approccio unico consente ad OVHcloud di coprire, in modo indipendente, l’intero spettro di casi d’uso per i suoi 1.6 milioni di clienti in oltre 140 paesi. OVHcloud ora offre ai clienti soluzioni di ultima generazione che combinano prestazioni elevate, prezzi prevedibili e piena sovranità dei dati per supportare liberamente la loro crescita illimitata.