Serenissima Ristorazione tra le aziende vincitrici del Premio Industria Felix

Serenissima Ristorazione è “tra le 10 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved del settore Ristorazione”

Serenissima Ristorazione è stata insignita quest’anno del “Premio Industria Felix: L’Italia che compete e riparte 2020”. Tale riconoscimento certifica la capacità delle imprese di garantire un servizio di eccellenza e una gestione responsabile.



Serenissima Ristorazione tra i vincitori del Premio Industria Felix



Serenissima Ristorazione è tra le imprese a cui è stato assegnato quest’anno il prestigioso “Premio Industria Felix: L’Italia che compete e riparte 2020”, che attesta l’abilità delle aziende nella fornitura di un servizio di livello unitamente ad un’organizzazione stabile e responsabile delle risorse. La società di Vicenza è annoverata “tra le 10 top imprese con sede legale in Italia per performance gestionali e affidabilità finanziaria Cerved del settore Ristorazione” in compagnia di altre sei realtà dello stesso settore. Il Premio Industria Felix, la cui assegnazione è decisa da un comitato scientifico che coinvolge economisti, imprenditori e manager di alto profilo, è stato avviato nel 2015 per volontà del giornalista Michele Montemurro. Quest’anno ammontano a 122 le aziende con sede legale in Italia che sono state caratterizzate da ottime performance gestionali, elevata affidabilità finanziaria e sostenibilità ambientale: tra di loro 22 si trovano in Veneto, regione che insieme alla Lombardia detiene il primato di imprese vincitrici. Queste ultime, come Serenissima Ristorazione, afferiscono a 18 diverse aree strategiche e sono state ricompensate in base a calcoli oggettivi, unendo un algoritmo di competitività (partendo dai bilanci depositati) al Cerved Group Score (indice di affidabilità finanziaria di una delle maggiori agenzie di rating europee) e in talune situazioni anche al bilancio/report di sostenibilità o alla Dichiarazione non finanziaria per le imprese che la possiedono.



Premio Industria Felix: le dichiarazioni del CFO di Serenissima Ristorazione



Tommaso Putin, CFO e Responsabile Finanziario di Serenissima Ristorazione, ha così commentato il prestigioso riconoscimento: “Siamo molto felici di essere risultati vincitori del Premio Industria Felix, un riconoscimento che certifica la solidità finanziaria e la sostenibilità di Serenissima Ristorazione. Soprattutto in questo periodo di grande incertezza e instabilità, con una contrazione che nel nostro settore sfiora il 50% e che interesserà migliaia di addetti, è importante riuscire a guardare avanti e pensare al futuro individuando nuovi modelli di sviluppo per adeguarsi rapidamente ai cambiamenti nelle abitudini e nei comportamenti in atto nella nostra società. La crescita dello smart working, la diffusione della didattica a distanza a scuola e i minori spostamenti delle persone stanno rivoluzionando tutto il comparto della ristorazione, con le aziende che dovranno dimostrare di essere resilienti per poter rimanere competitive anche in futuro. Non si tratta di un obiettivo semplice, ma siamo abituati ad affrontare ogni ostacolo con determinazione e con impegno senza mai mollare. Questo premio riconosce i risultati finora ottenuti e ci spinge a credere ancora di più nel nostro lavoro”.