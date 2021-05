Come abbiamo già trattato in altre articoli, Bitcoin è la più popolare delle cripto valute ma non è l’unica. Ce ne sono molte disponibili sul mercato. Ti stai chiedendo quale sono le alternative? Se stai cercando nuove forme di investimento oppure semplicemente sei incuriosito dall’argomento allora questo articolo fa per te. Ti stai chiedendo: Shiba Inu Crypto valuta cos’è e dove comprarla? Vediamolo insieme.

Salve a tutti mi chiamo Riccardo Formelli di Marketing analogico e oggi voglio parlarvi di Shiba Inu Crypto valuta l’autoproclamato ‘Dogecoin Killer’. Questo il suo soprannome. Ha visto il suo valore di mercato salire negli ultimi tempi. Al momento questa criptovaluta 2021 si contraddistingue per i seguenti risultati. Cerchiamo di fornire alcune criptovaluta notizie. Con un aumento del 1.900% nell’ultima settimana. Del 37.929% nell’ultimo mese e del 2.081.399% nel corso dell’anno.



Sono il tipo di numeri che fanno girare la testa mentre investitori e trader continuano a cacciare la prossima criptovaluta per prendere d’ assalto il mercato sulle orme di Bitcoin , Ethereum e Dogecoin .



La piattaforma di scambio crittografico Binance elenca tra le nuove cripto valute il nuovo token SHIB e avverte che investire su di essa rappresenta un rischio superiore al normale. La criptovaluta Shiba Inu è l’ultimo token digitale ad attirare l’interesse degli investitori. Shiba inu e binance si incontrano.



Shiba Inu Crypto valuta non solo presenta la stessa razza di cane meme di Dogecoin, ma sembra anche lavorare sulla stessa lunghezza d’onda.



Cosa sono le cripto valute e come funzionano?

Shiba Inu crypto valuta

Ti sei chiesto che cosa sono le criptovalute? Il temine ‘criptovaluta’ costituisce l’unione delle parole ‘cripto‘ e ‘valuta‘. Il suo reale significato è quello di valuta ‘criptica’ vale a dire che è visibile, e dunque utilizzabile, solo se si è in possesso di una chiave di accesso. Si tratta di una valuta solo virtuale, quindi fisicamente non esiste: si può generare, e si può scambiare, solo a livello digitale. In genere il suo valore molto volatile. Può generare grandi guadagni come grosse perdite.



Cos’è la criptovaluta? Le criptovalute non hanno corso un legale in quasi nessun Paese, pertanto l’accettazione come mezzo di pagamento da parte degli esercenti è assolutamente su base volontaria. Alcune piccole realtà anche in Italia hanno introdotto l’uso dei Bitcoin come mezzo di pagamento all’interno di negozi. Leggi qui il mio articolo. Non sono infatti regolate da governi centrali, ma emesse da enti secondo regole proprie. Alcuni Stati hanno deciso di sperimentare le monete virtuali, ma sotto il proprio controllo. Mario Draghi ne sconsigliava l’uso come moneta quando ancora presidente della banca centrale europea.



Cos’è Shiba Inu Crypto valuta?

Shiba Inu crypto valuta

Criptovalute ultime notizie. Il suo vero nome è “moneta Shiba Inu”. Ma tutti la chiamano SHIB coin in breve. Il nome è preso dalla razza del cane che è la mascotte di Dogecoin. Al momento la più seguita tra le nuove criptovalute 2021.



Criptovaluta nuova. Shiba Inu è un esperimento, si tratta di una valuta virtuale, fisicamente non esiste. Il suo significato reale è quello di valuta criptica quindi utilizzabile solo se in possesso di una chiave per accedervi. Una criptovaluta studiata nella costruzione di una comunità decentralizzata ed è ispirata ad essere simile a Dogecoin, secondo Crypto.com dove potete apprezzarne il valore odierno di mercato.



Gli utenti possono detenerne miliardi o addirittura trilioni. SHIB è il primo token di criptovaluta ad essere elencato e incentivato su ShibaSwap, l’exchange decentralizzato di SHIBA INU. La pagina dei prezzi del token Shiba fa parte dell’indice dei prezzi di Crypto.com che presenta la cronologia dei prezzi, il ” ticker ” dei prezzi, la capitalizzazione di mercato e grafici in tempo reale per le principali criptovalute.



Come nel caso della maggior parte delle criptovalute nuove sul mercato, al momento si sa poco di Shiba Inu oltre al suo elevato aumento di popolarità e valore di mercato negli ultimi tempi. Questo il sito ufficiale. Prende il sopravvento su tutte le nuove crypto.



Il suo sito web afferma: “Soprannominato DOGECOIN KILLER, questo token SOLO ERC-20 può rimanere ben al di sotto di un centesimo e superare Dogecoin in un breve lasso di tempo (relativamente parlando).” Forse stai cercando criptovalute economiche, allora continua a leggere vediamo qual è il prezzo.



Qual è il prezzo di Shiba Inu?

dogecoin

La nuova cripto valuta Shiba Inu ha visto la sua percentuale di valore di mercato salire alle stelle nei primi giorni di maggio 2021. Ha registrato aumenti nel breve periodo, ma come si traduce in euro?



Il suo valore di mercato è quotato a € 0,000023 a partire da martedì 11 maggio 2021, secondo eToro. Molte piattaforme offrono la possibilità di fare scambi usando la tecnica del copy trading. In questo articolo ti spiego cos’è.



In confronto, Dogecoin ha un prezzo di € 0,37, rispetto alle criptovalute più consolidate di Ethereum € 2.808,39 e Bitcoin € 39,438,91



Tesla, di proprietà di Elon Musk, ha acquistato $ 1,5 miliardi di Bitcoin nel febbraio 2021 e la società di auto elettriche ha detto che stava pianificando di accettare la criptovaluta come pagamento. Le ultime notizie sulle criptovalute confermano che il famoso imprenditore proprietario di Tesla potrebbe acquistarne quantità ingenti.





Mentre il miliardario Musk non è stato timido riguardo al suo amore per Dogecoin, unendosi alle chiamate per inviare “ Doge sulla luna ” e chiedendo agli utenti di Twitter se Tesla dovrebbe accettare anche la criptovaluta. Continuiamo ad approfondire l’argomento criptovalute notizie. Le nuove criptovalute puoi vederle e seguirle consultando periodicamente queste pagine.



Quante cripto valute SHIB esistono e perché?

Secondo CoinGecko, un quadrilione. Sì, esatto! Un quadrilione. Per metterlo in prospettiva e creare un paragone, possono esistere solo 21 milioni di bitcoin. In altre parole, SHIB non è affatto male. Perché esiste la cripto valuta SHIB? Perché Dogecoin esiste e le persone hanno visto aumentare il suo valore del 5.000% quest’anno e pensano che qualsiasi altra cripto valuta possa produrre gli stessi risultati fintanto che puoi trovare persone che sperano di poter investire i loro soldi in essa. In ogni caso si contraddistingue tra tutte le criptovalute nuove. Per scoprire approfondimenti e notizie sulle criptovalute continua la lettura.



Shiba Inu crypto valuta, dovrei comprarla?

Shiba Inu crypto valuta

Parliamo delle criptovalute nuove 2021. Se ti stai chiedendo Shiba Inu Crypto dove comprarla e se è giusto comprarla adesso sappi che dipende solo da te. Se ti piacciono le alte probabilità di perdere il tuo investimento, allora qualsiasi cripto valuta creata per cavalcare le code speculative di altre monete è probabilmente un ottimo acquisto. Ma se stai investendo con lo scopo di provare ad avere un effettivo ritorno per aiutarti nel lungo termine lo sconsiglio., Scaricare i tuoi risparmi di una vita (o anche solo mille euro) in una cripto valuta secondo me non è la strada da percorrere. Valuta sempre molto attentamente una nuova criptovaluta.



Come posso acquistare Shiba Inu crypto valuta?

Ti stai chiedendo Shiba Inu Crypto dove comprarla? Gli utenti abitanti nella comunità europea possono acquistare e scambiare token Shiba Inu tramite piattaforme di scambio di criptovaluta come eToro. o Binance.



Il CEO di OKEx Jay Hao ha dichiarato: “apprezzo il loro spirito sperimentale, che è esattamente ciò di cui hanno bisogno la blockchain e lo spazio crittografico”.



“Come scambio, siamo lieti di poter offrire un portafoglio diversificato di criptovalute, inclusi i token memetic, per consentire un’esperienza di investimento completa per i nostri stimati clienti.



Ricordiamo che lo stesso In qualità di CEO di OKEx, dichiara: ” credo fermamente nel potenziale della blockchain e prevedo un futuro in cui questa tecnologia eliminerà tutte le barriere alle transazioni, raggiungerà un’efficienza senza precedenti e porterà a miglioramenti sostanziali nel sistema economico globale “.





“La comunità di Shiba Inu ha acquisito un forte slancio grazie ai depositi del fine settimana e non vediamo l’ora di assistere al suo robusto sviluppo. Siamo felici di essere il primo importante exchange ad offrire SHIB per aprire il gateway crittografico a questi appassionati “.



Quali sono gli avvertimenti con le criptovalute?

Il prezzo dello Shiba Inu ha stupito molti investitori questa settimana. Il prezzo della moneta ispirata a Dogecoin è aumentato di oltre il 2.000% negli ultimi sette giorni e di oltre il 30% nelle ultime 24 ore. La capitalizzazione di mercato relativamente sconosciuta è salita a oltre $ 13 miliardi, vale a dire più di DropBox. Tuttavia, i dati di CoinGecko indicano la capitalizzazione di mercato di Shiba Inu A- poiché si sa molto poco sulla moneta. Questo nuova criptovaluta 2021 è stata presa di mira dagli speculatori.



Il mondo delle criptovalute può essere un campo difficile da navigare per chi non lo sapesse. Ricordiamo che la volatilità delle quotazioni è molto elevata. Consigliamo sempre di valutarne e studiarne attentamente i rischi prima di valutare un possibile investimento.



Alla fine del 2020, ai britannici è stato vietato l’acquisto di alcune criptovalute dopo un aumento del numero di persone che hanno fatto cattivi investimenti e perso denaro.



La Financial Conduct Authority (FCA) mette in guardia le persone sul rischio di investire in criptovalute, facendo riferimento alla volatilità dei prezzi, alla complessità del prodotto, agli oneri e alle commissioni, ai materiali di marketing e alla protezione dei consumatori.



Quale futuro per Shiba Inu cripto valuta?

È difficile prevedere se la valuta continuerà a salire o se si verificherà un’inversione. Inoltre, abbiamo già visto molti schemi di pump and dump sul mercato. Mentre l’acquisto può essere rischioso, andare allo scoperto potrebbe essere ancora più rischioso perché puoi perdere più soldi di quelli che hai investito. Shiba Inu Crypto dove comprarla? Spero di esserti stato di aiuto.



cryptovaluta

Analizzando alcuni grafici, vediamo che la valuta sta tentando di riprendersi ed è attualmente del 17% sopra i suoi minimi. Questi guadagni potrebbero continuare man mano che aumentano i trader al dettaglio. Questa previsione verrà invalidata se scende al di sotto del minimo di oggi di $ 0,000027. Sicuramente una criptovaluta soggetta a grandi bolle speculative.



Conclusioni

Marketing analogico non approva nessuno dei prodotti menzionati in questo articolo. Lascia al lettore la piena facoltà di decidere, valutarne pro e contro. L’euforia per qualche profitto ottenuto con i soldi virtuali del conto demo, vi spingerà a credere di essere ormai pronti per passare ad investire soldi veri. La verità è che siete ancora ben lontani dall’essere pronti per fare trading reale. Seguici per altri articoli sulle nuove criptovalute.



