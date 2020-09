ShopFully cresce e si rafforza due promozioni nella prima linea di manager

Maria Foti nominata Finance Director; Laura Sassi diventa Head of Brand & Communication

ShopFully, tech company italiana leader nel Drive-to-Store, continua il 2020 in forte crescita. Dopo i nuovi ingressi di marzo e l’acquisizione di PromoQui e VolantinoFacile, la società rafforza la prima linea di Manager, valorizzando le esperienze e le competenze interne attraverso la promozione di due manager:



Maria Foti, già a capo del controllo di gestione di ShopFully, diventa Finance Director. In precedenza, Maria aveva ricoperto ruoli di crescente responsabilità nel team Finance di Vodafone.



Laura Sassi, da poco in ShopFully dopo importanti esperienze con brand come Vodafone, Google e Uber, ricopre ora il ruolo di Head of Brand & Communication, con l’obiettivo strategico di rafforzare il posizionamento del brand a livello nazionale e internazionale.



Attraverso queste promozioni, ShopFully consolida il team di oltre 200 professionisti di 16 nazionalità diverse, puntando su un mix di professionisti provenienti da diversi settori e di profili sia imprenditoriali sia manageriali.



“Il retail e lo shopping attraversano una fase di profonda trasformazione in cui la tecnologia giocherà un ruolo fondamentale. ShopFully, che è nata per rendere lo shopping più semplice attraverso il digitale, continua a crescere ed evolvere per anticipare le esigenze dei nostri partner e dei consumatori- commenta Stefano Portu, CEO & Founder di ShopFully – Crediamo che la ricchezza di contributi che arriva dai diversi background e percorsi dei nostri colleghi siano un ingrediente fondamentale per affrontare le sfide che ci attendono. Sono molto contento di lavorare con talenti come Maria e Laura, che sono cresciute con noi e ora rafforzano la prima linea dell’azienda.”



In Italia, ShopFully connette 30 milioni di consumatori con 250 mila negozi intorno a loro, grazie ai suoi 3 marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e alla propria piattaforma tecnologica, posizionandosi come l’hub digitale dello shopping in negozio.



ShopFully

ShopFully è una tech company italiana leader nel Drive-to-Store, ovvero lo sviluppo di soluzioni digitali volte a generare traffico nei negozi fisici.

Fondata da Stefano Portu (CEO dell’azienda) e Alessandro Palmieri, imprenditori con background ventennale nel mondo digitale, l’azienda ha la missione di migliorare lo shopping nei negozi fisici grazie al mobile. Con un dna internazionale, ShopFully è partner di più di 700 retailer e brand a livello globale.

ShopFully, guidata da un forte spirito imprenditoriale, sviluppa le proprie soluzioni di business su due asset fondamentali: da un lato, in qualità di shopping expert, può contare sulla conoscenza del comportamento di acquisto dei consumatori. L’anima di azienda tech, dall’altro, ha permesso di sviluppare una piattaforma all’avanguardia per l’ottimizzazione della conversione dal digitale al negozio fisico e la misurazione delle visite, l’unica in Italia con un’accuratezza validata da una terza parte. Nata come partner dei retailer fisici per la digitalizzazione di strumenti di trade marketing, tra cui il volantino cartaceo, oggi ShopFully risponde al bisogno di soluzioni efficaci per il Drive-to-Store, anche per il mondo digital advertising.

In Italia, ShopFully, attraverso i suoi 3 marketplace (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile), le sue app (CardPlus e DoveFila) e la propria piattaforma tecnologica, connette 30 milioni di consumatori con 250 mila negozi intorno a loro.