Si apre la sfida tra i vini italiani per il Premio Qualità Italia

Una sana competizione protesa alla valorizzazione della produzione, del made in Italy e delle preziose identità regionali

Pescara, 3 maggio 2021. Si sono aperte le iscrizioni per la settima edizione del Premio Qualità Italia, concorso enologico nazionale promosso e gestito dalla Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo, che vedrà vini provenienti da tutta Italia sfidarsi in numerose categorie.



UN’OCCASIONE PER EMERGERE - Il numero di vini concorrenti, a completa rappresentanza di ogni territorio d’Italia, il numero delle categorie, e l’articolarsi del concorso e dei premi declinati anche su scala regionale, fanno del Premio Qualità Italia un appuntamento unico, che oltre a esaltare la ricchezza e la varietà della produzione enologica italiana, offre a ogni produttore un’occasione unica di visibilità, permettendogli di emergere e di darsi notare sul mercato facendo valere le eccellenze dei propri prodotti.



INDIPENDENZA E TRASPARENZA - Il Premio Qualità Italia è l’unico concorso enologico promosso e gestito da una scuola di formazione indipendente, ufficialmente autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che grazie a una commissione di esperti di varie regioni d’Italia garantisce trasparenza e professionalità nella degustazione e nella valutazione dei vini partecipanti, giudicati per le loro intrinseche qualità nel più perfetto anonimato. Infatti, a garanzia della totale trasparenza e imparzialità della giuria, le valutazioni deriveranno da una degustazione alla cieca, nel corso della quale i componenti della Commissione di Valutazione e gli addetti al servizio non potranno sapere né l’origine né l’identità dei campioni sottoposti a degustazione.





Premio Qualità Italia 2020



Una foto della premiazione dell'edizione 2020 del Premio Qualità Italia





OBIETTIVO QUALITÀ - Il Premio Qualità Italia nasce con lo scopo di scoprire ed evidenziare la migliore produzione enologica italiana, contribuendo alla divulgazione del brand Italia nel mondo, e di valorizzare le eccellenze regionali portandole alla conoscenza dei consumatori e degli operatori per premiare lo sforzo delle aziende produttrici impegnate nel continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.



LE CATEGORIE - Le categorie per le quali le aziende produttrici possono presentarsi sono:



Per gli IGT (Indicazione Geografica Tipica): Rossi I.G.T. annate 2020 e 2019; Rossi I.G.T. annate 2018 e precedenti; Bianchi I.G.T.; Rosati I.G.T.

Per i DOC (Denominazione di Origine Controllata): Rossi D.O.C. annate 2020 e 2019; Rossi D.O.C. annate 2018 e 2017; Rossi D.O.C. annate 2016 e precedenti; Bianchi D.O.C. 2020; Bianchi D.O.C. 2019 e precedenti; Rosati D.O.C.

Per i DOCG (Denominazione di Origine Controllata Garantita): Rossi D.O.C.G.; Bianchi D.O.C.G.; Rosati D.O.C.G.

Per i vini frizzanti: Rossi D.O.C. e Rossi I.G.T.; Bianchi D.O.C. e Bianchi I.G.T.; Rosati D.O.C. e Rosati I.G.T.

Per i vini spumanti: Rossi VSQ, Rossi D.O.C. e Rossi I.G.T.; Bianchi dolci VSQ, Bianchi dolci DOC e Bianchi dolci IGT; Bianchi secchi VSQ, Bianchi secchi DOC e Bianchi secchi IGT; Rosati VSQ, Rosati D.O.C. e Rosati I.G.T.

Per i vini passiti: D.O.C.; I.G.T.

Il Concorso prevede inoltre il rilascio di riconoscimenti speciali per i vini di ogni regione partecipante.

“Dopo sei edizioni di successo, compresa quella del 2020 in pieno lockdown, il Premio Qualità Italia rinnova il suo impegno per avvicinarsi ancor più al mondo del vino e dei territori di cui è figlio. Ogni premio è il racconto di una storia di successo, per far conoscere i luoghi e le tradizioni presenti dentro ogni bottiglia, che la rendano unica nel suo genere. – dichiara il Prof. Mauro Pallini, presidente della Scuola Etica di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo – I nostri punti di forza sono l’indipendenza, la trasparenza, e l’assoluta professionalità dello staff, dei commissari degustatori, del direttore tecnico e della stessa Direzione. Caratteristiche apprezzate dai produttori che ogni anno accettano la sfida con entusiasmo” conclude il Prof. Pallini.



Le iscrizioni alla VII edizione del Premio Qualità Italia sono appena iniziate e resteranno aperte fino al 5 giugno 2021, termine ultimo per la consegna dei campioni. Le degustazioni si svolgeranno dal 14 al 16 giugno 2021. Tutte le informazioni sono sulla pagina del sito https://www.premioqualitaitalia.it/edizione2021/

La proclamazione dei vincitori avverrà con una premiazione in occasione della Milano Wine Week.