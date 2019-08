Nel 2019 coinvolte Ascoli Piceno, Spinetoli e Monteprandone

SPINETOLI – Con l’iniziativa “Camminata per San Pio X”, la quinta dell’anno, si avvia alla conclusione il progetto “Gli itinerari della fede”.

L’iniziativa è promossa da Circolo Acli Oscar Romero e Unione Sportiva Acli Marche, ed è organizzata con la collaborazione dell’Ufficio per la pastorale tempo libero, turismo e sport delle diocesi di Ascoli Piceno e San Benedetto del Tronto.

Nel corso dell’anno 2019 l’iniziativa ha già fatto tappa ad Ascoli Piceno, Monteprandone e Spinetoli e nei prossimi mesi toccherà altri centri della provincia di Ascoli con una iniziativa che lega la fede ed il camminare.

“Con questo progetto – dicono i dirigenti del Circolo Acli Romero – vogliamo menzionare che la rivoluzione religiosa portata nel Medioevo dagli ordini mendicanti ha consistito nella sortita dei monaci (tra cui, ovviamente, San Francesco e San Benedetto) dalle abbazie e dai conventi: costoro operavano e predicavano, diffondendo il Verbo, mentre camminavano tra la povera gente. Non a caso, riferendosi a questa pratica, l’usanza del pellegrinaggio è parte integrante di numerose ricorrenze, festività e celebrazioni religiose; basti pensare alle varie attività in onore dei patroni locali, oppure ad esperienze celebri, come il ben noto cammino di Santiago”.

Per ulteriori informazioni sui prossimi appuntamenti del progetto “Gli itinerari della fede” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche