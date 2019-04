Si è chiusa la quinta edizione del corso gratuito di autodifesa per donne ad Ascoli Piceno

Lezioni tenute dall’istruttore di kraw maga Emanuele Conti e dal suo staff

ASCOLI - Con la consegna degli attestati di partecipazione si è chiusa la quinta edizione del corso gratuito di autodifesa per donne. L’iniziativa è stata promossa dall’Unione Sportiva Acli Marche e da Coop Alleanza 3.0, col sostegno del Consiglio Regionale – Assemblea legislativa delle Marche, col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche e del Comune di Ascoli Piceno.



Sono state numerose le donne che hanno partecipato al progetto e che hanno seguito le 7 lezioni tenute dall’istruttore di kraw maga Emanuele Conti e dal suo staff.



Alla consegna degli attestati erano presenti il vice presidente regionale del Coni Marche e dell’U.S. Acli Marche Giulio Lucidi, la commissaria della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche Micaela Girardi e la presidente del Consiglio di zona di Coop Alleanza 3.0 Maria Gloria Cesarini che hanno avuto parole di apprezzamento per la realizzazione dell’iniziativa.