Si concludono i Giovedì sotto le Stelle di Carmagnola con il #pepesandwich e le bollicine Bosca

La serata del 5 agosto è dedicata al gusto e ai sapori con il #pepesandwich e le bollicine Bosca.

Volge al termine la storica kermesse estiva di eventi, intrattenimenti e proposte culinarie con una serata dedicata soprattutto al gusto e ai sapori in collaborazione con la Fiera Nazionale del Peperone.

Ideato dall’organizzazione della Fiera, il #pepesandwich è un panino con il peperone al posto del pane - #lowcarb, #lowcal e #glutenfree – che si sta facendo conoscere nel mondo attraverso i social networks.

Bosca, casa spumantiera fondata a Canelli nel 1831, proporrà invece le sue nuove bollicine “Alta Langa D.O.C.G.” e “Piemonte D.O.C Pinot Nero Rosè”.

5 agosto 2021 – dalle ore 20:30

Nelle vie e nelle piazze del centro di CARMAGNOLA (TO)



“ASPETTANDO LA 72^ FIERA NAZIONALE DEL PEPERONE”

Dopo la pausa dello scorso anno, nel rispetto delle misure necessarie al contenimento della pandemia, a partire dal 17 giugno si è svolta anche quest’anno la storica kermesse “Giovedì sotto le Stelle” proponendo piacevoli e allegre serate a Carmagnola (TO) con negozi aperti, intrattenimenti vari rivolti a tutte le fasce di età, degustazioni e menù speciali.



“Vestiti che usciamo” è il claim di questa edizione che ha di volta in volta trasformato le vie della bellissima città piemontese in “vie della moda”, “vie del gusto e dei sapori”, “vie della musica”, “vie della danza” e “vie della magia”.



La serata conclusiva del 5 agosto 2021 viene organizzata in collaborazione con la 72^ Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola ed è dedicata soprattutto ai piaceri del gusto, con un frizzante matrimonio tra il #pepesandwich e le bollicine Bosca che verrà proposto da diversi locali della città.



Come sempre molti negozi rimarranno aperti e le attività di ristorazione e somministrazione proporranno anche altre gustose pietanze e vivande per aperitivi e cene con elenco dei locali aderenti consultabile nella pagina www.facebook.com/giovedisottolestelle #vestiticheusciamo



IL #PEPESANDWICH



Nel mese di febbraio, l’organizzazione della storica Fiera di Carmagnola ha lanciato sui social network il #pepesandwich, una nuova idea per la realizzazione di panini e sandwiches con l’utilizzo del peperone al posto del pane. Croccante, gustoso, facile da preparare, gluten free e più salutare di un classico panino, soprattutto se preparato con peperone crudo o leggermente grigliato, in modo tale da conservare le sue numerose proprietà nutraceutiche. Permette di fare il pieno di vitamine A e C, di sali minerali e acqua, di capsaicina e altre sostanze benefiche, aiuta chi vuole dimagrire perché riduce l’apporto di carboidrati e chi segue diete chetogeniche, vegetariane e vegane… sempre che però non si esageri nella farcitura.



Ognuno può decidere gli ingredienti a piacere e mangiarlo dove desidera, anche per strada, con originali versioni che sui social sono state postate da varie regioni italiane e da diversi paesi nel mondo tra i quali Australia, Canada, Grecia, India, Messico e U.S.A.



Nella serata del 5 agosto diversi locali proporranno la loro interpretazione del peperone-panino creando sfiziose ricette sia per gli aperitivi che per le cene. Dal 27 agosto al 5 settembre, durante la 72^ edizione della Fiera il #pepesandwich sarà protagonista di alcuni eventi e verrà proposto in varie location e con varie ricette.



LE BOLLICINE BOSCA



In occasione del 190° anniversario, Bosca, storica realtà canellese attiva nel settore delle bollicine e dei vini, ha concluso la prima tappa di un ampio processo di ristrutturazione strategica aziendale, presentandosi al mercato con un’identità e una visione rinnovate, insieme ad una nuova linea per il canale Ho.Re.Ca.



Un nuovo traguardo di un percorso focalizzato sulla valorizzazione del mondo delle bollicine intrapreso nel 1831 dal fondatore Pietro Bosca e portato avanti, da ben sei generazioni, con una forte passione e un approccio anticonformista e inclusivo, tra tradizione e originalità, maestria e audacia, sapienza e fantasia.



Nella serata del 5 agosto a Carmagnola, la casa spumantiera proporrà le sue nuove bollicine “Alta Langa D.O.C.G.” e “Piemonte D.O.C Pinot Nero Rosè”.



“Alta langa D.O.C.G.” è un vino spumante di alta qualità prodotto con metodo classico brut riserva Millesimo 2016 da un vitigno di chardonnay al 100%. Il “Piemonte D.O.C Pinot Nero Rosè” è un vino spumante extra dry prodotto da un vitigno di Pinot Nero al 100%.



I GIOVEDì SOTTO LE STELLE



Sono a cura di Ascom Carmagnola, in collaborazione con Laboratorio Gourmet Carmagnola e Proloco Carmagnola, con il patrocinio del Comune di Carmagnola, la media partnership con Radio Veronica ed il sostegno di BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura, Reale Mutua Assicurazioni di Carmagnola, Donna Ferramenta, Pasta Berruto e Valgrana.



Informazioni per il pubblico:



ASCOM Carmagnola - Tel. 011 9720295 – Cell. 3358045842 - E Mail - carmagnola@ascomtorino.it