Domenica 7 luglio si è concluso alla Fiera di Vicenza il terzo dei quattro congressi in programma . I presenti provenivano da Veneto, Lombardia e dalle zone di Sassuolo e Vignola e dall'Appennino modenese e reggiano. Alcuni dei 28 nuovi battezzati per immersione abitano nel modenese.

“L’amore non viene mai meno”: questo iI tema del congresso di tre giorni dei Testimoni di Geova che si è concluso il 7 luglio alla Fiera di Vicenza. Sono stati oltre 7.500 i presenti nella giornata di domenica, provenienti da Veneto, Lombardia, e dalle zone di Sassuolo e dell’Appennino modenese e reggiano. Alcuni dei 28 nuovi Testimoni battezzati per immersione abitano nel modenese. Molti partecipanti hanno espresso commenti positivi per il locale e per l’accoglienza ricevuta in città.



L’appuntamento è stato solo uno dei 73 grandi raduni organizzati in Italia dai Testimoni di Geova per il periodo estivo. E’ stato anche il terzo nel Convention Centre della città veneta. L’ultimo si terrà dal 12 al 14 luglio. Quest’anno la serie mondiale degli eventi congressuali abbraccia sei continenti, più di 200 nazioni e il programma dei lavori sarà presentato in oltre 400 lingue.



Il tema del congresso, “L’amore non viene mai meno”, ha destato l’interesse di Testimoni e non: i presenti hanno avuto modo di riflettere su cosa significhi in pratica manifestare amore verso Dio e il prossimo e su come questa qualità può unire persone provenienti da diversi ambienti culturali. I maxischermi allestiti nel locale hanno permesso la riproduzione di numerosi video, rendendo il programma del congresso vario ed emozionante. “Siamo soddisfatti dei risultati ottenuti”, ha commentato Daniele Veronese, portavoce locale dei Testimoni di Geova. “È stato bello vedere persone di tutte le età seguire il programma con la propria Bibbia e riflettere sui modi in cui tutti noi possiamo manifestare amore verso Dio e il prossimo”.



I video presentati al congresso, tra cui un toccante film sul personaggio biblico di Giosia, saranno presto disponibili sul sito ufficiale dei Testimoni di Geova, jw.org. Consultando questo stesso sito è inoltre possibile conoscere i luoghi e gli orari degli altri congressi dei Testimoni in Italia e nel mondo. Tutti gli eventi sono aperti al pubblico e non si fanno collette. Invitiamo chiunque desiderasse saperne di più a esaminare il programma completo su jw.org e guardare un video sui congressi dei Testimoni di Geova. Oltre che in italiano, i congressi nella Penisola saranno presentati in altre 14 lingue, tra le quali la lingua dei segni italiana (LIS).





Statistiche sui Testimoni di Geova del 2018



• 8.579.909: i Testimoni a livello mondiale

• 251.502: i Testimoni in Italia

• 240: le nazioni in cui sono attivi

• 119.954: le congregazioni in tutto il mondo

• 2.921: le congregazioni in Italia

• 20.329.317: il numero massimo di presenti a riunioni dei Testimoni nel mondo

• 977: le lingue disponibili su jw.org, il sito ufficiale dei Testimoni di Geova





