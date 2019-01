Si discute di Industria 4.0 a Saronno il 7 febbraio 2019

Un incontro per le PMI il 7 febbraio 2019 h.21.00 Hotel della Rotonda per discutere di Industria 4.0 promosso da Markinvenio Consult s.r.l. e ATP Mazzucchelli Faccini & Associati.

Markinvenio Consult s.r.l. ripropone a Saronno (VA) un secondo incontro su Industria 4.0 il 7 febbraio h.21.00 Hotel della Rotonda insieme alla ATP Mazzucchelli Faccini & Associati. Il convegno prende le mosse da una domanda alla quale i relatori cercheranno di dare risposta, ovvero innovazione e sviluppo in quale Europa. Intervengono sul punto l'organizzatrice e il legale di Markinvenio avv. Caricato, che si occupa da 16 anni di proprietà industriale, lo storico e scrittore Prof. Menna, il lavorista avv. Mazzucchelli. Ospite d'onore della serata l'on. Lara Comi, Europarlamentare e Vice Presidente del PPE impegnata a sostenere i temi più vicini al mondo delle imprese che illustrerà le opportunità dei bandi europei. Conclude il dott. Augusto Grandi, già giornalista a Il Sole 24 , attualmente senior fellow della rivista di geopolitica Il Nodo di Gordio e direttore di Electomag.



