Si riparte: il biologico di Probios a Sana Restart 2020

In mostra tutte le novità di Probios, dalla linea senza zuccheri alla nuovissima BioChampion: per una ripartenza piena di energia

Anche per il 2020 Probios conferma la propria partecipazione al Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale. Un appuntamento da sempre molto importante per l’azienda toscana e che quest’anno porta con sé un bagaglio fatto di speranza, impegno e fiducia segnando una vera e propria ripartenza dopo la pandemia.

Il mondo del biologico e del naturale si dà appuntamento a Bologna da venerdì 9 a domenica 11 ottobre con una tre giorni studiata su misura per operatori, buyer ed appassionati allo scopo di sostenere in totale sicurezza il business.



"L’emergenza Covid19 ha fatto registrare una crescita nella vendita dei prodotti bio evidenziando, nelle scelte dei consumatori, grande attenzione alla qualità e alla sicurezza che le filiere biologiche garantiscono. Questo attribuisce un maggior significato all’edizione 2020 del Sana, manifestazione a cui partecipiamo con entusiasmo da più 30 anni: oltre ad essere l’espressione di una forte volontà di ripartire per il bene comune, è l’affermazione dell’importanza sempre più sentita dai consumatori nei confronti del mondo biologico e dei valori da esso veicolati"- Fernando Favilli, Presidente Probios S.p.A.



Probios, presso lo stand E36-D35, sarà protagonista della manifestazione con uno spazio espositivo di 48mq dove presenterà le più recenti proposte e le ultime novità che andranno ad arricchire il già ampio catalogo dell’azienda.



Probios presenterà le nuove referenze della linea Sugar Free: frutto dell’impegno che da sempre l’azienda investe nel ricercare soluzioni gustose e alternative free from. I prodotti Senza Zuccheri Probios rappresentano una novità assoluta nel comparto biologico, essendo dolcificati sfruttando solo le proprietà dell’eritritolo biologico, una sostanza naturale estratta dal mais a zero calorie dal gusto dolce ed equilibrato. Lanciata a maggio 2020 la linea si compone di Ciambelline Limone e Zenzero, Frollini Cacao e Nocciole, Crema Cacao e Nocciole e Thè Biancho nei gusti limone e pesca.



La grande novità presentata allo stand sarà la nuova linea BioChampion: un nuovo concept di prodotti per chi sceglie uno stile di vita dinamico e ricerca alimenti performanti con ricette pulite ed ingredienti bio. Da poco completamente svelati ai propri consumatori, dopo una curiosa campagna teaser online che ha accresciuto l’interesse verso questa nuova linea, presso lo stand Probios saranno presenti tutti i prodotti della linea BioChampion nelle due declinazioni: “Fit” (Muesli &Granole, Barrette, Gallette, Olio per condire), pensata per coloro che cercano anche attraverso la propria alimentazione uno stile di vita equilibrato, e “Protein” (Barrette, Creme Spalmabili, Pasta Proteica), perfetta per coloro che invece cercano prodotti vegetali dall’alto contenuto proteico.



Infine il Sana 2020 rappresenterà l’occasione ufficiale per la presentazione della campagna istituzionale dedicata al Made in Italy, incentrata sul concetto di un biologico senza compromessi che non rinuncia al gusto e che questa volta si fa porta bandiera di una ripresa solidale che sceglie di premiare filiere corte ed eccellenze nazionali, sia per la sicurezza alimentare che per ripartire sempre più forti tutti insieme.