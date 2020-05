Si torna a mangiare fuori: l’analisi di TheFork su oltre 13.000 utenti dell’app svela che il 77% andrà al ristorante entro il 22 giugno

A pochi giorni dalla riapertura dei ristoranti TheFork, principale applicazione per la prenotazione online dei ristoranti a livello globale, è tornata a misurare la fiducia degli utenti rispetto alla ripresa del servizio in sala[1]. Ora il covid-19 fa meno paura. Il 77% degli utenti andrà a mangiare fuori prima del 22 giugno.

Fino a due settimane fa, la maggioranza degli utenti intervistati prevedeva di tornare al ristorante entro 3 mesi dalla riapertura (86%)[2], l’ultima rilevazione del 22 maggio invece mostra una netta inversione di tendenza. Il 77% degli utenti infatti conta adesso di farlo entro un mese e tra questi quasi il 40% entro due settimane - dato che sale in Friuli Venezia Giulia (49%), Sardegna (49%) e Veneto (45%) - dove è ancor più forte il desiderio dei rispondenti di concedersi un’esperienza al ristorante entro i prossimi 15 giorni. Pensano inoltre di andare al ristorante prima del 22 giugno oltre l’80% dei rispondenti in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna e Veneto.



“Assistiamo a un ritorno della fiducia dopo i naturali timori iniziali seguiti a settimane di isolamento sociale. Quest’ultimo sondaggio evidenzia che gli utenti italiani desiderano tornare presto al ristorante o in alcuni casi lo hanno già fatto, segno che si sentono rassicurati dalle misure messe in campo dal settore della ristorazione”, spiega Raquel Bravo, Marketing Director di TheFork.



Scende infatti il numero di coloro che vedono nella paura del contagio un deterrente, che passa dal 43% degli intervistati al 31%. Restano pressoché stabili - invece - i fattori incentivanti al consumo fuori casa, ai quali possono contribuire i servizi digitali come TheFork. Acquista sempre più importanza la possibilità di prenotare tavoli all’aperto (59%), mentre continuano a essere ritenute utili dagli utenti la comunicazione online delle misure di prevenzione messe in campo dal ristorante (molto importante per il 50% degli intervistati), il menù digitale (molto importante per il 39% degli intervistati), le recensioni dedicate alle norme anti-COVID (30%) e la possibilità di pagare da app senza contatto con il cameriere (22%).



“Il nostro team sta lavorando per implementare nell’app di TheFork alcuni dei suggerimenti arrivati dagli utenti per continuare a supportare al meglio il settore della ristorazione in Italia e permettere ai clienti dei ristoranti di vivere esperienze gastronomiche piacevoli e gratificanti anche nella Fase 2”, ha continuato Raquel Bravo, Marketing Director di TheFork.



La cucina di pesce è la più desiderata



TheFork ha anche chiesto agli utenti intervistati quale sia la prima tipologia di cibo che gusteranno appena torneranno al ristorante. La maggior parte punta sulla cucina di pesce (32%), seguita dalle specialità regionali italiane (17%) e dal sushi (16%). A poca distanza spiccano la voglia di pizza (13,5%) e cucina gourmet (9%),



