PER LA PRIMA VOLTA IN ASSOLUTO LE LIRICHE D'AMORE DEI POETI SICILIANI DI TUTTI I TEMPI NELLA LORO LINGUA ORIGINALE

SICILIA D'AMORE



FRESCO DI STAMPA!!



In che modo l’AMORE è stato tradotto in versi nel corso dei secoli, dal mondo greco ad oggi, dal popolo siciliano? Qual è il linguaggio che è stato utilizzato, in quali termini il poeta d’amore ha descritto il suo sentimento? Verso chi lo ha indirizzato? Questi e mille altri interrogativi sono stati alla base di questo studio che si è basato sulla ricerca del maggior numero possibile di poesie d’amore di autori vissuti in Sicilia, in qualunque lingua siano state scritte (in italiano, vernacolo, latino, greco, arabo, ebraico, tedesco, provenzale). Sono stati presi in considerazione più di cinquecento autori e più di tremila poesie e sono state raccolte in ventotto volumi.

Per quest’ Antologia sono stati scelti gli scrittori più significativi e i versi delle loro liriche più particolari cercando, in questa selezione, di superare qualunque interesse municipale e fazioso e tentando di non trascurare nessuna delle presenze più significative che negli anni hanno contribuito alla crescita della cultura siciliana.