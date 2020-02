Sicurezza delle citta’ e formazione degli operatori di polizia locale al centro del Police Winter Forum 2020 di Trento

Trento ospita la 12^ edizione del Police Winter Forum, l’appuntamento annuale per dirigenti, funzionari e amministratori di enti locali per confrontarsi e riflettere sul tema della sicurezza delle nostre città

Il 13 e 14 febbraio, al Grand Hotel di Trento, si svolge l’annuale appuntamento sul-la Sicurezza Urbana dedicato ad Amministratori Pubblici, ai Comandanti e Dirigenti delle Polizie Locali e a tutti gli operatori del settore: l’evento è promosso dal Comune di Trento e dal Circolo dei 13 (Associazione dei Comandanti delle Polizie Locali delle 13 province del triveneto) con il Patrocinio della Provincia Autonoma di Trento ed organizzata dal Gruppo Maggioli.



La prevenzione e la riduzione dell’illegalità, che quotidianamente riempiono la cronaca dei giornali, rappresentano uno degli obiettivi principali che gli amministratori locali si pongono nell’agenda politica ai quali, anche la normativa nazionale, ha ri-conosciuto finalmente il ruolo strategico all’interno delle politiche di sicurezza integrata.



Diffondere le informazioni, condividere esperienze, facilitare rapporti di cooperazione, partecipare a corsi di formazione contribuiscono ad accrescere la sensibilità su questi temi che senza dubbio rappresentano uno degli elementi essenziali per lo sviluppo socio economico di una comunità.



La manifestazione vede ogni anno la presenza di circa 100 dirigenti pubblici provenienti da tutte le Regioni d’Italia, figure che apprezzano l’esclusività dell’appuntamento invernale dedicato a coloro che nelle città si occupano di sicurezza e legalità.



Tutti gli attori in campo convengono che la Polizia Locale deve essere protagonista nel garantire alla comunità del 21° secolo adeguate condizioni di sicurezza adottando modelli comportamentali innovativi volti a privilegiare l’ascolto attivo del territorio, la ricerca di un rapporto migliore con la cittadinanza, il dialogo e il confronto con gli altri operatori pubblici e privati, lo studio di soluzioni risolutive dei problemi e l’analisi dell’efficacia degli interventi adottati.



Il Forum, come ogni anno, si impegna ad affrontare questi temi attraverso il con-tributo di esperti e relatori che hanno l’obiettivo di trasferire agli attori professionali (Forze dell’ordine, pubblici ufficiali, operatori della sicurezza) strumenti utili per de-lineare efficaci strategie nell’ambito della tutela della sicurezza urbana.