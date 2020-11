Sicurezza per sé e per l’ambiente con il Sistema per il Trattamento dell’Acqua eSpring

L’acqua è una risorsa fondamentale che ci permette di avere una vita sana e di dare il massimo sia a livello fisico che mentale, ma è anche un bene prezioso che va tutelato per la propria sicurezza e quella dell’ambiente.

Quando un consumatore acquista acqua in bottiglia, spesso, è ignaro dell’impatto che questo gesto ha sull’ambiente. Consideriamo, infatti, che ogni anno, almeno 8 milioni di tonnellate di plastica confluiscono nell’oceano, il che equivale a svuotare il contenuto di un camion della spazzatura nell’oceano al minuto1.



Le microplastiche sono ovunque nell’ambiente – nell’acqua, nel suolo, ma anche nell’aria che respiriamo e nel cibo che ingeriamo. “Si identificano come microplastiche un’ampia tipologia di materiali differenti per composizione chimica, forma, colore, dimensione e densità. I potenziali effetti delle microplastiche sulla salute dell’uomo a seguito della ingestione attraverso l’acqua e i cibi sono riconducibili all’interazione fisica (accumulo nell’organismo), chimica (reazioni indesiderate e non prevedibili) e/o microbiologica (presenza di colonie che formano biofilm). Gli effetti sulla salute dell’uomo sono allo studio e i dati epidemiologici sono insufficienti.” – afferma Maria Laura Mastellone, Prof.ssa presso il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Ambientali, Biologiche e Farmaceutiche dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, che continua: “È comunque evidente che sia l’effetto fisico legato ad ingestione ed accumulo nell’organismo che gli effetti legati all’interazione chimica con sostanze potenzialmente reattive, potrebbero essere pericolosi, soprattutto a lungo termine. Il processo di captazione, il suo trasporto attraverso le reti idriche, gli stessi processi di trattamento depurativo oltre all’ imbottigliamento stesso, possono contaminare l’acqua per uso umano con particelle di varia natura, tra cui le microplastiche. L’eliminazione di tali contaminanti è possibile tramite la filtrazione meccanica che sfrutta la differenza di dimensioni tra i pori del mezzo filtrante e la dimensione media delle microparticelle. L’eliminazione delle microplastiche è fortemente raccomandata onde evitare potenziali conseguenze sulla salute. Anche a livello ambientale la presenza massiccia di microplastiche ha potenziali conseguenze a lungo termine a causa del progressivo, seppur lento, fenomeno di degradazione molecolare e conseguente rilascio e accumulo di sostanze nocive. L’Organizzazione Mondiale della Sanità riporta valutazioni relative alla presenza di microplastiche da 0 a 10.000 particelle per litro di acqua potabile.”



eSpring, il sistema domestico più venduto al mondo per il trattamento dell’acqua 2 , è l’alleato ideale che aiuta a ridurre l’impatto della plastica sulla vita dell’uomo e sull’ambiente. Riduce la presenza di microplastiche nell’acqua del rubinetto fino a 0.2 micron, rendendo l’acqua più pulita. Conseguentemente, diminuisce la necessità di acquistare bottiglie di plastica, contrastandone l’aumento e la diffusione nell’ambiente.

Risultato di 20 anni di ricerca, eSpring risponde a esigenze specifiche quali la rimozione dei batteri, il miglioramento della qualità e del gusto dell’acqua, conservando il suo contenuto naturale di minerali e favorendo il benessere quotidiano attraverso quattro tecnologie fondamentali:



1. Filtro evoluto a blocco di carbone

Il filtro al carbone attivo multi-fase, brevettato negli Stati Uniti, riduce la presenza di oltre 160 contaminanti tra cui cloro e clorammina, rendendo così l’acqua limpida e dal colore e gusto più gradevoli.

2. Tecnologia con luce ultravioletta

eSpring, grazie alla lampada UV, riesce a eliminare il 99,99% dei batteri e dei virus trasmessi con l’acqua potabile3.

3. Energia senza fili eCoupled™

Grazie alla tecnologia wireless (elettronica induttiva) la lampada UV è completamente isolata dalla sorgente di alimentazione.

4. Tecnologia a chip intelligente

La tecnologia a chip intelligente permette di monitorare lo stato ottimale del filtro, in modo da sostituirlo solamente se necessario. Inoltre, il pannello con display a LED si compone di semplici icone che indicano la durata residua del filtro e le condizioni del sistema.



eSpring è l’alleato perfetto a portata di bicchiere perché si prende cura del benessere di tutta la famiglia, e non solo, offrendo una serie di benefici:

1. Acqua pulita e dal gusto più piacevole

Grazie a eSpring l’acqua risulterà più limpida e dal gusto e odore più gradevoli.

2. Migliore qualità dell’acqua

eSpring distrugge (limitandone o impedendone la riproduzione) più del 99,99% dei batteri e dei virus trasmessi tramite l’acqua potabile, possibile causa di malattie**. Riduce efficacemente la presenza di oltre 160 contaminanti.

3. Direttamente dal rubinetto

eSpring fornisce acqua buona e pulita per tutta la famiglia direttamente dal rubinetto di casa, riducendo in questo modo l’utilizzo di plastica.

4. Un sistema certificato

Amway ha introdotto per primo un sistema di filtrazione dell’acqua domestico che unisce in un’unica unità un filtro a blocchi di carbone, luce ultravioletta e una tecnologia di monitoraggio elettronico.

5. Un sistema brevettato

eSpring vanta più di 80 brevetti concessi o in attesa di registrazione in tutto il mondo.

6. Risultato di lunghe ricerche

eSpring è il risultato di 20 anni di lunghe ricerche.

7. Minori costi di manutenzione

eSpring, a differenza di altri sistemi per il trattamento dell’acqua domestici, assicura 5.000 litri di acqua buona e pulita4 con un’unica cartuccia.

eSpring è il primo del suo genere a essere certificato da NSF International, secondo gli standard NSF/ANSI 42,53,55 e 401:

1. eSpring è stato sottoposto a una serie di test in laboratorio eseguiti dall’NSF International.

2. Il sistema per il trattamento dell’acqua deve superare test sull’assorbimento per i materiali che entrano in contatto con l’acqua.

3. Il prodotto deve soddisfare sia requisiti di idraulica che di resistenza a irregolarità come possono essere le variazioni di pressione.

4. Tutte le informazioni contenute all’interno del foglio illustrativo devono corrispondere alle effettive caratteristiche e qualità del prodotto.

5. Tutti i materiali e il processo produttivo devono essere sottoposti a revisione annuale.



Prezzo:

Sistema per il Trattamento dell’Acqua eSpring - € 1,053.78



Note:

1. EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_15-3-16.pdf

2. Fonte: Studio Verify Markets condotto sulle vendite globali del 2018.

3. Se usato come trattamento battericida supplementare nelle reti pubbliche di acqua potabile.

4. La durata del filtro dipende dalla qualità dell’acqua e dall’uso