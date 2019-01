“Sicuri&Protetti” di Viasat apre le porte agli intermediari assicurativi

VIASAT S.p.A. – eccellenza europea nei sistemi di sicurezza infotelematica satellitare – e ANAPA Rete ImpresAgenzia – l’Associazione Nazionale degli Agenti Professionisti di Assicurazione – stringono un accordo di collaborazione.

VIASAT S.p.A. – eccellenza europea nei sistemi di sicurezza infotelematica satellitare – e ANAPA Rete ImpresAgenzia – l’Associazione Nazionale degli Agenti Professionisti di Assicurazione – sono liete di annunciare di aver siglato un importante accordo di collaborazione, finalizzato alla diffusione dei servizi telematici a valore aggiunto che consentirà agli intermediari assicurativi di poter costruire soluzioni su misura e offrire maggiore libertà di scelta ai propri Clienti, attraverso prodotti e servizi rigorosamente Made in Italy.



Oggi la telematica gioca un ruolo centrale nell’offerta assicurativa, ma resta ancora troppo legata alla leva dello sconto sulla copertura RCAuto e alle finalità antifrode di grande interesse per le Compagnie, dimenticando spesso la grande opportunità che rappresenta in termini di servizi utili e a valore aggiunto che possono essere apprezzati dagli assicurati. Da queste premesse nasce la collaborazione tra Viasat e ANAPA Rete ImpresAgenzia per mettere a disposizione degli intermediari assicurativi l'offerta 'Sicuri&Protetti' che prevede una gamma di soluzioni tecnologiche di assistenza, protezione e sicurezza, grazie alla Centrale Operativa Viasat H24, da veicolare ai propri Clienti, in abbinamento a qualsiasi polizza auto. Tutto questo con il supporto di un partner tecnologico qualificato come Viasat per garantire un’assistenza e formazione continua agli intermediari assicurativi.



Per l’assicurato, oltre ai servizi di Viasat, anche la certezza di aver il pieno e rigoroso controllo sui propri dati che, ai tempi del GDPR, assume un’importanza ancora più rilevante.

“La gamma di prodotti ‘Sicuri&Protetti’, basati sulla tecnologia infotelematica satellitare Viasat, – commenta Valerio Gridelli, AD Viasat S.p.A. – sono in grado di fornire qualunque tipo di supporto all’automobilista: antifurto satellitare, assistenza in caso di guasto o pericolo, allarmi automatici in caso di incidente, dossier telematici per certificare i dati rilevati dal dispositivo di bordo, utili, ad esempio, per contestare una multa o ricostruire la dinamica di un incidente e tanto altro. La massima sicurezza e il massimo risparmio sulla polizza in un’unica soluzione, oltre all’assoluta libertà del consumatore di scegliersi il dispositivo satellitare più adatto alle proprie esigenze”.



“Sono molto soddisfatto che Viasat, azienda leader dei sistemi satellitari, molto nota in Italia anche nel mondo degli intermediari di assicurazione – evidenzia Vincenzo Cirasola, Presidente Nazionale ANAPA Rete ImpresAgenzia – abbia scelto proprio la nostra associazione, per stringere questa importante partnership, che rappresenta un’opportunità riservata in esclusiva ai nostri associati e alla propria rete commerciale. L’obiettivo è offrire al Cliente un servizio non solo finalizzato a usufruire dello sconto sulla polizza Auto, ma anche per la protezione del proprio veicolo e per la sicurezza stradale, offrendo un prodotto di alta qualità tecnologica. Per gli agenti rappresenta, inoltre, un’ulteriore allargamento del concetto di consulenza prestata ai clienti e di redditività per la propria agenzia”.