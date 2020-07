Siderurgia, Riva Acciaio: innovazione e qualità attraverso Ricerca e Sviluppo

La storia di Riva Acciaio è caratterizzata dall’attenzione alla qualità e dalla continua ricerca di innovazioni nell’ambito della produzione siderurgica

Ricerca, aggiornamento e monitoraggio costante sono gli ingredienti che hanno reso Riva Acciaio leader italiano ed europeo in uno dei settori più competitivi in assoluto.



Riva Acciaio, una breve storia dell’eccellenza italiana



Da realtà che conta un singolo stabilimento avviato nella seconda metà degli anni ’50 a colosso del settore siderurgico: Riva Acciaio, che oggi è parte di Gruppo Riva, è riuscita in oltre mezzo secolo di attività a mantenere salda la sua competitività pur confrontandosi fin dall’inizio con diversi giganti internazionali. Attualmente il ramo italiano della multinazionale dà lavoro a circa un migliaio di dipendenti suddivisi in cinque impianti, tutti localizzati nel Nord Italia: Caronno Pertusella (VA), Lesegno (CN), Sellero, Malegno e Cerveno in Valle Camonica (BS). Il successo dell’azienda creata dai fratelli Emilio e Adriano Riva si basa da sempre su due cardini: gestione della qualità e tecnologie all’avanguardia. Due pilastri che hanno permesso a Riva Acciaio di conquistare in poco tempo i mercati nazionali e intraprendere un processo di espansione internazionale, arrivando anche a occupare un posto nel mercato siderurgico cinese, tradizionalmente limitato ai rapporti con il Giappone.



Gestione della qualità e R&S: la politica di Riva Acciaio



Il successo di Riva Acciaio è dovuto principalmente alla particolare attenzione al Sistema di Gestione della Qualità adottato. Basato sulle norme UNI EN ISO 9001 e IATF, è stato infatti sviluppato da un lato per soddisfare a 360° le esigenze di tutti gli stakeholder attraverso operazioni costanti di monitoraggio e miglioramento dei processi, dall’altro per garantire un efficiente utilizzo delle risorse: il tutto caratterizzato da una forte trasparenza nella definizione e nella diffusione delle informazioni relative alla produzione. Un Sistema che va di pari passo con un altro pilastro aziendale, ossia quello della Ricerca e dello Sviluppo di nuove tecniche produttive e di linee di prodotti sempre più innovative. Una peculiarità presente fin dai primi anni: Riva Acciaio è da sempre ricordata come la prima azienda italiana ad aver introdotto la colata continua. Il Laboratorio di Lesegno è l’emblema di questo approccio: la struttura, dotata degli strumenti più moderni come il simulatore termomeccanico “Gleeble 3800” e un forno fusorio sperimentale, collabora attivamente con gli Istituti di ricerca e le Università italiane più importanti.