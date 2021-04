SINORA presenta una nuova linea di soluzioni all-in-one di soluzioni campali trasportabili per comunicazioni d'emergenza

Le nuove soluzioni a marchio SNR di Sinora garantiscono servizi di comunicazione attivabili direttamente sul campo, in situazioni di emergenza e di soccorso

SINORA, azienda di system integration (www.sinora.it) specializzata nel mondo delle comunicazioni mission-critical e degli impianti per safety and security, presenta una linea di soluzioni brandizzata SNR per fornire comunicazioni da campo in situazioni di emergenza, di soccorso o durante operazioni straordinarie.



Per chi si occupa di salvare vite, di intervenire durante terremoti, incidenti, slavine o di fornire assistenza in situazioni di estrema necessità o di eventi di grande portata, attivare canali di comunicazione in luoghi non supportati da infrastrutture già esistenti o creare reti di comunicazioni radio private tempestivamente è di vitale importanza. Si pensi, ad esempio, alla Protezione Civile che deve poter usufruire di una rete radio che possa essere attivata in un contesto nomade e campale in caso di emergenze estese sul territorio, con apparati quindi che possano essere facilmente trasportati ed installati in un campo base o in zone remote.



Per rispondere a queste esigenze, SINORA propone una linea di soluzioni campali trasportabili e all-in-one particolarmente adatte per realtà come i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana, Enti Militari e la Protezione Civile.



BAGStation è una stazione base trasportabile, ideale per chi trasporta apparati radio in emergenza e ha necessità di un rapido utilizzo e contestualmente della garanzia di ricarica della batteria degli apparati trasportati. La valigia è equipaggiata con carica-batterie collegati ad un’unica alimentazione posta all’interno dello stesso contenitore. La configurazione permette la ricarica contemporanea di tutti i ricetrasmettitori portatili oppure di singole batterie svincolate dall’apparato radio. Oltre che per gli operatori di pronto intervento, è utilizzabile anche da organizzatori di eventi, noleggiatori di attrezzature elettroniche, all’interno di cantieri e per le attività di manutenzione e ispezione.



Le Stazioni Ripetitrici Trasportabili ST.RI.T sono soluzioni campali, sviluppate e continuamente evolute in termini di progettazione e funzionalità da parte di SINORA. La serie è disponibile nella versione monosito o multisito con link e controllo remoto LTE. La tecnologia digitale garantisce maggiore capacità ed efficienza dello spettro di frequenze, comunicazioni dati integrate e comunicazioni voce avanzate. Si tratta di una soluzione basata su standard ETSI (DMR o Analogico). La remotizzazione dei connettori sul pannello frontale ottimizza l’uso della stazione ripetitrice. Può essere assemblata sia con la stazione ripetitrice Motorola Solutions SLR5500 che con il più performante SLR8000 o con il ripetitore Kairos di Radio Activity.



Il Ripetitore Spalleggiabile ST.RI.T BackPack è una soluzione mobile, uno zaino rigido a tenuta stagna, ermetico e indeformabile, dove trova alloggiamento una stazione ripetitrice completa di filtro duplexer, alimentazione e batteria tampone. Lo schienale è ergonomico realizzato con una schiuma antibatterica mentre l’interno è personalizzato con attrezzature ripetitrici SLR1000 di Motorola Solutions oppure con Kairos di Radio Activity.



Una linea davvero completa quella di SINORA marchiata SNR, che comprende molte altre soluzioni, per rispondere a qualsiasi tipo di esigenza in ogni situazione in cui sia necessario comunicare in sicurezza e tempestività. Per scoprirle tutte: www.sinora.it