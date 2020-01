Sinossi di Capsul

L'argomento del progetto Ghomafilms è stato scoperto

Tre badge di squadra fino a tre colori. Dopo giorni di pubblicazioni e un costante mistero di rete, finalmente raccontiamo l'argomento tanto atteso delle fondine per bambini. Il più attento avrà osservato, la scia di diversi brani durante questa settimana e parte della precedente. Non abbiamo detto nulla, abbiamo solo insegnato. Né era necessario essere un indovino per dedurre che alcune immagini con ragazze armate tra luce e fumo possono già dare un'immagine media concreta.



Ciononostante, sono necessarie ulteriori informazioni per dedurre lo scopo di Capsul. Sono stati fatti sondaggi, forum, serie di domande e risposte ... nessuno ha indovinato. C'erano diversi e molti che si sono avvicinati al vero segreto. E infine, puoi leggerlo qui sotto.



"In un complotto privato situato nella periferia della città, una misteriosa compagnia organizza una competizione per bambini. Per sei giorni, più di trenta giocatori si sfideranno senza la supervisione di un adulto. Col passare del tempo, il comportamento di ciascun partecipante si evolverà. un gioco divertente, in un torneo sempre più reale ".



Viene quindi confermato che Capsul riguarda una competizione a squadre, in cui sparatorie e conquiste territoriali saranno comuni a ogni scena che visualizziamo. Anche così, c'è ancora una domanda sconosciuta: sarà un cortometraggio? Un film? O una commedia?



Sorprendentemente, nessuno di loro. Capsul sarà un romanzo illustrato, cioè un libro. Un volume che, una volta aperto, il lettore può deliziare nella storia e allo stesso tempo, contemplare le immagini in stile fumetto che ne narrano gli eventi. Non è la prima o l'ultima volta che verrà fatto qualcosa del genere. Tuttavia, presentiamo il nostro lavoro come qualcosa di innovativo, pratico e allo stesso tempo divertente. Un modo creativo di raccontare un'idea, in cui ogni pagina ti farà desiderare di continuare a navigare per scoprire il mondo che abbiamo preparato per te.