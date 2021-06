Sirene: le leggende italiane nel nuovo libro di Sophie Lamour

Tutti conoscono la Sirenetta della Disney, libera interpretazione del capolavoro di Andersen, ma non tutti sanno che l'Italia è il paese delle Sirene... Da Segesta a Sestri Levante, a Partenope a Napoli passando per Agilla nel Trasimeno... Leggende antiche tutte da riscoprire.

“SIRENE”

Luoghi e Leggende



Si intitola “Sirene tra luoghi e leggende” il libro scritto da Sophie Lamour, artista ligure, da sempre appassionata delle mitologiche creature metà pesce e metà donna, tanto da condurre la prima scuola itinerante per conoscere il mare dal loro punto di vista (Il Laboratorio delle Sirene, premiato dalla prestigiosa Carta del Mare). Il libro è una raccolta di antiche leggende dedicate alle sirene che si incontrano da Sestri Levante passando per Napoli, Positano, Santa Teresa di Gallura e salendo a Venezia fino ai laghi alpini... Da nord a sud della bella Italia, storie intervallate da simboli e aspetti curiosi, pubblicato da De Ferrari Editore. Al libro hanno contribuito personaggi trasversali, per sottolineare quanto la figura della sirena sia una metafora senza tempo ancora misteriosa: Marco Pepè, scrittore, indagatore dell'insolito e patron del Ghost Tour; Lucia Magionami psicologa e psicoterapeuta impegnata nella lotta contro al violenza sulle donne; Deborah Carelli pedagogista e regista teatrale. Nell'anno in cui non si fa che parlare del nuovo film della Disney “La Sirenetta” live action, che si sta girando proprio in questi giorni in Sardegna, “Sirene tra luoghi e leggende” farà riscoprire il mostro marino femminile nei racconti della tradizione italiana, sguazzando in tiepide acque salate mediterranee, fino alle dolci acque cristalline delle cascate di montagna. Il volume è dedicato a Mirella Lisi Vaiani, artista straordinaria che con le sue opere impreziosisce la pubblicazione con immagini inedite di tarocchi marini.