SIT Alemira presenta soluzioni di apprendimento innovative per la scuola, la ricerca e la formazione aziendale

L'ecosistema Sit Alemira include una piattaforma di apprendimento e di authoring alimentata dall'Intelligenza Artificiale,

Con l’odierno elevato livello della tecnologia, non c'è motivo per cui l'istruzione e la formazione debbano essere confinate al modello di apprendimento passivo. SIT Alemira - ecosistema del Schaffhausen Institute of Technology (SIT) - offre un programma digitale completo ed efficiente per l'istruzione, l'apprendimento e la scienza.



L'ecosistema Sit Alemira include una piattaforma di apprendimento e di authoring alimentata dall'Intelligenza Artificiale, una ricerca collaborativa basata sui dati e contenuti adattivi da parte di scienziati di fama e servizi interattivi come Active Avatar, Video Conferencing for Science & Education, Practicum, e Active Labs, ecc.



Più molte altre applicazioni integrate, che vanno oltre la semplice digitalizzazione dei contenuti educativi. Queste trasformano il consumo passivo di informazioni in una scoperta della conoscenza attraverso un alto impegno e in un migliore utilizzo dei dati.



"Con SIT Alemira, stiamo risolvendo il 'problema online e ibrido' per le università, gli istituti di ricerca, i boot camp e le aziende. Con il nostro software in dotazione, è possibile migliorare l'apprendimento, produrre facilmente contenuti di alta qualità e mantenere tutti gli studenti impegnati", dichiara Laurent Dedenis, CEO di SIT Alimera. "SIT Alemira lavora costantemente per far progredire la sua piattaforma digitale all-in-one e accelerare la trasformazione digitale. Quindi, questo lancio è solo un passo avanti, ma possiamo aspettarci molto di più nell’immediato”.



La personalizzazione del viaggio di apprendimento, il tutoring migliorato, l'interattività e l'apprendimento attraverso il fare sono vantaggi che dovrebbero essere facilmente disponibili per tutti. Attraverso Alemira, le infrastrutture digitali vengono configurate “a prova di futuro”, e si crea un ambiente di apprendimento di prossima generazione attivo, adattivo, collaborativo che si adatta prontamente alle esigenze degli utenti.



"Alemira è un grande esempio di come funzionano i progetti industriali, ideato per aiutare gli studenti ad apprendere in modo sicuro ma reale. Si apprende su come lavorare su un progetto reale per un periodo di sei mesi e creare valori per l'azienda allo stesso tempo. Il team ha creato un prototipo di esperienza utente per un laboratorio virtuale, che ora viene implementato nella linea di soluzioni di Alemira", afferma Ken Koedinger, professore di Human Computer Interaction e Psicologia alla Carnegie Mellon University.

Guidare l'impegno nell'apprendimento online e ibrido e risolvere i problemi dell’istruzione delle persone e della gestione dei processi sono alcuni degli obiettivi chiave di SIT Alemira. Ogni impresa può aumentare i risultati della formazione e facilitare la transizione digitale per i propri team e i clienti.



Le capacità peculiari di SIT Alemira includono:



Laboratori attivi: SIT Alemira crea ambienti di apprendimento virtuali personalizzati per aiutare a raggiungere gli obiettivi di apprendimento desiderati in pochissimo tempo. Offre la possibilità di fornire una formazione personalizzata e individualizzata su misura per le esigenze di ogni allievo.



Viaggio di apprendimento adattivo: domande, problemi o risposte all'esame sono utilizzate per adattare la curva di apprendimento dei singoli studenti. Di conseguenza, in ogni fase del processo di apprendimento, SIT Alemira sa come aiutare al meglio ogni studente in base alla curva e può indicare quali argomenti dovrebbero essere trattati ulteriormente.



Visualizzazione e gamification: Alemira utilizza l'aggregazione dei dati, l’area di interesse del design dei materiali, gli strumenti di visualizzazione e i modelli dell’Intelligenza Artificiale per ottenere una collaborazione produttiva in un ambiente digitale.

Valutazione guidata dall'Intelligenza Artificiale: il motore dell’Intelligenza Artificiale registra ciò che un docente ha elaborato con un’interfaccia utente (UI) e genera automaticamente regole di valutazione per ogni singolo studente. Questo processo può essere arricchito incorporando ulteriori regole di valutazione non umane per approcci risolutivi multipli.



Active Avatar: è possibile ottenere una riduzione di 100 volte dei costi di authoring e accelerare la produzione di contenuti utilizzando l'istruttore virtuale sintetizzato Active Avatar per spiegare nuovi concetti.



Monitoraggio dell'impegno in tempo reale: SIT Alemira monitora l'impegno della platea di studenti durante le lezioni dal vivo, il che fornisce all'insegnante un feedback in tempo reale, permettendo un'analisi offline delle lezioni.