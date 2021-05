SMARTIES si impegna nella salvaguardia dell’ambiente e dei mari e lancia la nuova limited edition Smartseas

Primo marchio dolciario a produrre pack in carta su tutta la gamma, Smarties fa un grande passo in avanti verso la sostenibilità e lancia una nuova limited edition dedicata ai mari

Smarties, i confettini al cioccolato lanciati per la prima volta nel 1937 con il nome di Smarties Chocolate Beans, e prodotti successivamente da Nestlé, fa un ulteriore passo in avanti verso la sostenibilità, a salvaguardia dell’ambiente e diventando il primo brand dolciario dell’azienda multinazionale a produrre pack in carta sulla totalità della gamma nel mondo. Non solo buoni e divertenti dunque ma anche sostenibili.

Smarties è infatti il primo brand dolciario globale a trasformare tutti i suoi packaging in carta riciclabile. Le nuove confezioni di Smarties sono realizzate con carta riciclabile e approvvigionata da fonti gestite in modo responsabile. Con i suoi nuovi packaging sostenibili Smarties sostituisce circa 250 milioni di confezioni di plastica vendute a livello globale ogni anno.



Con questo profondo cambiamento il brand si assume un grande impegno nei confronti del pianeta e mostra una forte attenzione verso la salvaguardia dei mari, messi sempre più a rischio dalla presenza di plastica non correttamente riciclata. Per questa ragione nasce SmartSeas, la nuovissima e sostenibile edizione limitata, dedicata completamente al mondo dei mari, con una confezione speciale e con tutta l’allegria e il gusto che solo Smarties sa dare. Per l’occasione i famosi confetti si colorano di verde e blu richiamando così, i colori del mare e alla confezione viene aggiunto un QR code, da inquadrare con la fotocamera dello smartphone, che sarà la porta d’ingresso per un viaggio sottomarino finalizzato a educare e, allo stesso tempo, divertire i bambini scoprendo tante curiosità sul mondo del mare e dei suoi abitanti.



Ma l’impegno di Smarties nei confronti dell’ambiente non si ferma qui e infatti il brand, supporterà il progetto Delfini Metropolitani dell’Acquario di Genova e della sua Fondazione, che studia la presenza e lo stato di conservazione dei tursiopi lungo le coste del Santuario Pelagos. Inoltre, dal 10 maggio al 26 settembre, ogni settimana è prevista l’opportunità di vincere un ingresso per 4 persone all’Acquario, acquistando almeno 3,50 euro di



Smarties.

Smarties, da sempre l’icona del divertimento e della fantasia si immerge quest’anno in un mondo sottomarino e sostenibile per informare e sensibilizzare sul tema dei mari e allo stesso tempo promuovere comportamenti positivi e responsabili nei confronti dell’ambiente.



