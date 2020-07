Socially Fainplast presenta il progetto Cosa Fain Mensa? in collaborazione con il Dottor Mauro Mario Mariani

Cosa Fain Mensa? è uno dei tanti progetti di welfare sviluppato dall’azienda Fainplast e che rientrano nelle attività sociali promossi dal branch Socially Fainplast.

Vaschette di frutta fresca e di stagione disponibili per i dipendenti in distributori automatici appositamente modificati per la loro erogazione e un programma di incontri all’interno dell’azienda condotti dal dr. Mariani sull’importanza dell’introdurre vegetali e frutta nella propria dieta.

Cosa Fain Mensa? è un progetto promosso da Socially Fainplast e pensato per i dipendenti della Fainplast, azienda specializzata nella produzione di compound, con l’obiettivo di proporre uno stile di vita salutare a cominciare dalle abitudini da assumere nel luogo di lavoro.



Socially Fainplast è li branch aziendale della società omonima che si occupa di welfare e di sostenere progetti dedicati ai propri dipendenti e al territorio di appartenenza - quello della provincia di Ascoli Piceno e della regione Marche - e in generale rivolti a sensibilizzare le persone ai valori del vivere consapevole e sano e allo stesso tempo a promuovere l’impegno sociale, le arti e lo sport.



Cosa Fain Mensa? nasce da un’idea del dr. Mauro Mario Mariani, medico chirurgo, specialista in angiologia, tra i massimi esperti in terapia chelante e stress ossidativo, e di Roberta Faraotti, responsabile comunicazione istituzionale e responsabilità sociale di Fainplast, che hanno sviluppato insieme un progetto tanto semplice quanto innovativo.



Una vaschetta da 160 g di frutta fresca tagliata a mano, del territorio e di stagione fornita dell’azienda ortofrutticola di Ascoli Piceno Orsini & Damiani, distributori automatici adattati appositamente alle vaschette dalla ditta Leomatic, 10 gg di scadenza certificati e testati e un prezzo di solo di 1 € per i dipendenti, a fronte di una spesa maggiore per l’azienda che contribuisce per il resto. Più di 1.300 vaschette erogate nei mesi di gennaio e febbraio per 135 dipendenti e dopo la pausa dovuta al lockdown, il programma sta riprendendo con l’obiettivo di aggiungere alla frutta anche delle vaschette di insalata arricchite di frutta secca. L’idea è di fare un pasto o un break sano e allo stesso tempo leggero, per poi tornare a lavorare nel migliore dei modi.



Non solo, attraverso una serie di incontri dedicati ai dipendenti il Dr. Mariani ha illustrato le linee guida da seguire durante e fuori dal lavoro per impostare al meglio il proprio stile di vita, indirizzato verso la Dieta Mediterranea e il benessere a 360 gradi.



Queste linee guida si basano su un semplice acronimo ELLE EFFE ESSE, che sta per Locale-Fresco-Stagionale - ossia il segreto sta nel ricercare prodotti, in particolare frutta e verdura, che provengano dalla Filiera Corta Locale (ELLE), che siano Stagionali (ESSE) e con le caratteristiche di Qualità e Freschezza (EFFE), offrendo così i vantaggi diretti ed indiretti di una sana e corretta alimentazione.



Fainplast dà anche la possibilità ai dipendenti di avere gratuitamente dei consulti personali da parte del dr. Mariani direttamente in azienda, per seguire e applicare un percorso da lui definito MeToDo, ossia fare qualcosa (d’importante) per me stesso, che significa non solo ridurre il peso in eccesso ma modificare il proprio stile di vita, per aiutare le persone a riappropriarsi delle proprie scelte e del proprio stato di salute.



Prima dell’emergenza Covid-19 gli incontri si erano tenuti in azienda e proseguiranno online, attraverso video-pillole realizzate dal dr. Mariani e caricate sul canale YouTube Fainplast, dove ogni dipendente potrà visualizzare diversi contenuti che vanno dall’alimentazione all’allenamento, a cui ha collaborato anche il tennista Stefano Travaglia, atleta di cui l’azienda è sponsor.

Cosa Fain Mensa? è stato espressamente pensato per i dipendenti Fainplast, ma in realtà è un progetto esportabile e scalabile a qualsiasi altra azienda, ente pubblico, ufficio ed è proprio questo l’obiettivo di Roberta Faraotti e Socially Fainplast: presentare i risultati di Cosa Fain Mensa? e far sì che diventino un modello da studiare, sviluppare e applicare a differenti contesti, mantenendo sempre le linee guida di una sana alimentazione che generano un sano stile di vita.



Il Dottor Mauro Mario Mariani si definisce “mangiologo” considerata la sua attività professionale dedicata all’utilizzo della corretta alimentazione Mediterranea come prevenzione e terapia.

Tra i massimi esperti in terapia chelante e stress ossidativo, è diplomato in omeopatia, omotossicologia e discipline integrate ed è docente di Nutrizione Biologica.

Mariani porta avanti la sua mission sul COMUNICARE SALUTE con libri, docenze, pubblicazioni scientifiche, stage formativi, seminari, incontri pubblici, programmi televisivi sui canali Rai tra cui Porta a Porta, Linea Verde, Cose dell’altro geo, E se Domani, Uno Mattina e Buongiorno Benessere, attualmente lo troviamo su Rai1 a Linea Bianca per il sesto anno consecutivo in qualità di Nutrizionista.

“Il Tao dell’Alimentazione” (2015 - Capponi Editore) e “Prospettiva Rosea – alla ricerca dell’equilibrio” (2019 - Capponi Editore) sono le sue pubblicazioni in qualità di autore.



Roberta Faraotti, 39 anni, 3 figli e un marito imprenditore edile, ha mosso i suoi primi passi in Fainplast, l’azienda di famiglia, specializzata nella produzione di compound, fondata dal padre Battista più di 25 anni fa. Dopo la laura in giurisprudenza decide di continuare il suo percorso in Fainplast e ora insieme al fratello Daniele si occupa di portare avanti l’azienda ed è responsabile della comunicazione istituzionale e della responsabilità sociale. Da qui è nato il branch aziendale Socially Fainplast che implementa da un lato una serie di progetti di welfare dedicati ai dipendenti, dall’altro rivolti alla promozione e all’inclusione sociale, con una attenzione sempre rivolta all’ambito territoriale, ossia la provincia di Ascoli Piceno e in generale la regione Marche, sostenendo iniziative culturali, sportive, sociali, sanitarie etc. Roberta è anche una instancabile amante dei viaggi che fa rigorosamente con tutta la famiglia al seguito. Da questa passione è nato anche il blog https://mumandtrip.com che racconta i luoghi che ha visitato, dando consigli utili e divertenti per chi viaggia con figli al seguito.



