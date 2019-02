Società Spaziale Russa: il Presidente italiano Ivan Venerucci ha incontrato Alexander Ivanovich Morgunov

Impegno italiano per la realizzazione di uno spazio museale dedicato al cosmonauta sovietico, Aleksandr Aleksandrovič Serebrov.

Il Presidente italiano della Società Spaziale Russa in Italia, Ivan Venerucci ha incontrato Alexander Ivanovich Morgunov, membro della Società Spaziale Russa di Mosca, che ha lavorato con il cosmonauta Aleksandr Aleksandrovič Serebrov e di cui era amico.



Alexander Ivanovich Morgunov, ha manifestato la sua volontà di rendere vivido il ricordo di questo grande cosmonauta russo, vero eroe sovietico, dimenticato da molti.



Aleksandr Aleksandrovič Serebrov, ricevette la medaglia "Per merito all'esplorazione spaziale" viene assegnata ai cittadini della Federazione Russa per i risultati raggiunti nella ricerca, sviluppo e utilizzo dello spazio esterno, per un contributo sostanziale allo sviluppo della tecnologia spaziale e spaziale e all'industria, alla formazione, alla ricerca e alle attività di progettazione , per l'attuazione di programmi internazionali, nonché per altri risultati nel campo delle attività spaziali finalizzati allo sviluppo socioeconomico globale della Federazione russa, al rafforzamento della difesa e alla garanzia di interessi nazionali, per incoraggiare e aumentare la cooperazione internazionale.



La medaglia "Per il merito nell'esplorazione dello spazio" può essere assegnata a cittadini stranieri per risultati eccezionali nello sviluppo della tecnologia spaziale nella Federazione Russa.

Laureato all'Istituto di fisica e tecnologia di Mosca (1967) venne scelto come cosmonauta il 1 ° dicembre 1978. Si è ritirato il 10 maggio 1995. Era sposato ed aveva un figlio.



Volò su Soyuz T-7, Soyuz T-8, Soyuz TM-8 e Soyuz TM-17.

Fu uno dei pochi cosmonauti a volare sia per l' Unione Sovietica che per la Federazione Russa che lo seguì. Ottenne il record per la maggior parte delle passeggiate nello spazio, 10, fino a quando Anatoliy Solovyev lo superò.

In tutto, Serebrov trascorse 371,95 giorni nello spazio. Serebrov contribuì alla progettazione di Salyut 6, Salyut 7 e Mirstazioni spaziali.



Concorse a progettarne il design e, secondo un necrologio del New York Times, "fù il primo a testare un veicolo personalmente, attraverso il suo personale moto spaziale inventato al fine di salvare gli equipaggi spaziali in difficoltà e riparare i satelliti". Questo veicolo, noto come Icarus , fu testato nel febbraio 1990 e rimase a bordo di Mir per diversi anni, ma non fu mai usato dopo.

Serebrov morì improvvisamente a Mosca il 12 novembre 2013, all'età di 69 anni,e fu sepolto il 15 novembre nel cimitero di Ostankinsky.



Venne premiato con:



Titolo di eroe dell'Unione Sovietica

Titolo di Pilota-Cosmonauta dell'URSS

Ordine di amicizia dei popoli

Due ordini di Lenin

Ordine della rivoluzione d'ottobre

Medaglia "Per merito all'esplorazione spaziale" (Federazione Russa)

Ufficiale della Legion of Honor (Francia)



Il Presidente italiano della Società Spaziale Russa in Italia, Ivan Venerucci si è immediatamente mobilitato al fine di omaggiare il grande Aleksandr Aleksandrovič Serebrov, anche in Italia dichiarando quanto segue:



“Aleksandr Aleksandrovič Serebrov, non è solo un eroe sovietico, ma un eroe mondiale, un esempio di coraggio, un uomo di scienza, un padre ed un grandissimo patriota. Oggi Aleksandr Aleksandrovič Serebrov, è una stella del firmamento, e se oggi il progresso scientifico ha ottenuto i mirabili obiettivi che ha raggiunto, deve ringraziare questo orgoglio universale. L'Italia lo ringrazia, lo onora e saprà onorarlo. Sarà mio l'impegno in questo senso”



Alexander Ivanovich Morgunov, ha ringraziato commosso tutta l'Italia e con le lacrime ha abbracciato il Presidente italiano, donandogli libri e calendari realizzati in passato per tributare Serebrov, l'uomo delle stelle.