Findus, azienda leader nel settore dei surgelati, lancia una nuova consumer promo con protagonista il camaleonte Carletto, in collaborazione con Hasbro Gaming, leader nei giochi in scatola.

All’acquisto, infatti, di una qualsiasi confezione di Sofficini, ogni consumatore può scoprire subito se ha vinto uno dei 2000 Monopoly Edizione Speciale Carletto in palio. Per info sul concorso e regolamento visita il sito Serata Sofficini



Irriverente, showman e da oggi anche turista: Carletto, il camaleonte più goloso e istrionico dell’universo, torna protagonista della nuova consumer promo Sofficini “In giro per l’Italia con Carletto”, on air in tv da domenica 3 ottobre.



Il nuovo concorso dà la possibilità di vincere, acquistando qualsiasi prodotto Sofficini Findus (comprese le pizze “La Sofficiosa” e “La Piccoletta”), uno dei 2000 Monopoly Edizione Carletto in palio, firmati dal Camaleonte per un’edizione speciale ed esclusiva. Monopoly e Sofficini si uniscono per diventare alleati di divertentissime serate e momenti in famiglia. Le caselle dell’iconico gioco da tavola più famoso del mondo, protagonista dal 1935 ad oggi di tante serate e bei ricordi da vivere in famiglia, ma anche di gare agguerrite tra amici, diventano le tappe del viaggio di Carletto nelle principali città italiane. Da Palermo a Napoli, passando per Roma, Firenze fino ad arrivare a Milano e a Venezia, il camaleonte Carletto affronterà un tour pieno di imprevisti e andrà alla scoperta delle bellezze dello Stivale chiamando tutti i golosi a raccolta per una sfida all’ultimo…Sofficino!



COME PARTECIPARE AL CONCORSO



Provare a vincere è molto semplice e richiede pochi passaggi: fino al 31 marzo 2022 basterà acquistare almeno un prodotto della linea Sofficini Findus, comprese le pizze “La Sofficiosa” e “La Piccoletta”, inserire i dati richiesti nella sezione dedicata sul sito della promo e scoprire subito se si è vinto uno dei 2000 Monopoly Edizione Speciale Carletto.



LA COMUNICAZIONE A SUPPORTO



La consumer promo “In giro per l’Italia con Carletto” è supportata da azioni su più canali di comunicazione, partendo da uno spot tv on air da domenica 3 ottobre. Inoltre, dall’11 al 24 ottobre, il concorso vivrà su maxi affissioni nelle città di Roma, Firenze e Napoli, che vedranno Carletto vestire i panni rispettivamente di un centurione, di Dante e di un pizzaiolo. Infine, il concorso verrà comunicato anche sulle confezioni dei Sofficini, attraverso diverse attività digital, social, e si rifletterà anche con un’attivazione dedicata sull’Hasbro Community, con l’obiettivo di ingaggiare la grande community degli amanti dei giochi e giocattoli Hasbro.



Info legali del Concorso – Regolamento

https://www.seratasofficini.it/_common/pdf/regolamento.pdf



Nome Concorso: In giro per l’Italia con Carletto



Periodo di Svolgimento: dal 01/08/2021 al 31/03/2022 con eventuale estrazione dei premi residui/non assegnati della fase Instant Win entro il 30/04/2022



Numero premi: N° 2.000 Monopoly Edizione Speciale Carletto del valore stimato di Euro 24,50 cad. Iva esclusa, per un totale stimato di Euro 49.000,00 Iva esclusa



Montepremi: Euro 49.000,00 Iva esclusa.