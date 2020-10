Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa per donne

Presso la Palestra Yuki Club ad Ascoli

ASCOLI – Sono ancora aperte le iscrizioni al corso gratuito di autodifesa che prenderà il via sabato 10 ottobre. L’iniziativa si svolgerà fino al 28 novembre presso la Palestra Yuki Club in via delle azalee 5 ad Ascoli. Le lezioni si svolgeranno nei giorni 10 e 24 ottobre, 14 e 28 novembre dalle ore 10 alle ore 11. Il corso è promosso dall’U.S. Acli Marche ed organizzato in collaborazione e con il sostegno della Regione Marche e di Coop Alleanza 3.0 (evento sostenuto per l’1% della spesa di prodotti a marchio Coop), col patrocinio della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna della Regione Marche, ed in collaborazione con Qualis Lab – Analisi cliniche, con la palestra Yuki Club, con Ares 2.00 Evolution e con i Centri antiviolenza delle Marche.



Il corso di autodifesa ha l’obiettivo di aiutare le donne a evitare molestie e/o aggressioni, insegnare loro a distinguere tra pericolo reale e pericolo potenziale.



L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite, si consiglia la prenotazione visto che potranno partecipare le prime 15 iscritte in quanto saranno applicati il protocollo e le linee guida U.S. Acli nazionale di contenimento Covid19. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni occorre rivolgersi alla segreteria del corso (3442229927) oppure si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche o il sito www.usaclimarche.com .