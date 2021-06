Sono arrivate le nuove Bontà in 5 minuti di Cerreto - Amanti del Biologico

Cinque nuovi piatti pronti, gustosi, pratici e nutrienti a disposizione dei buongustai amanti del biologico

La nuova linea le Bontà in 5 minuti di Cerreto - Amanti del Biologico cresce con cinque nuovi gusti: tre spezzatini vegetali di soia (classico, orientale, Tex Mex) e due zuppe (legumi e farro, legumi) che si aggiungono ai sette tradizionali (bulgur ai carciofi, alla curcuma, al pesto rosso, piccante, farro alla boscaiola, alla toscana e alla zucca) per offrire nuove possibilità a chi preferisce pranzi sfiziosi, smart e healthy, pronti in cinque minuti con la sola aggiunta di acqua, in pentola o microonde, come da caratteristiche della gamma.



La possibilità di conservarli a temperatura ambiente, la lunga shelf life, l’assenza di conservanti e la qualità delle materie prime, rigorosamente biologiche, come scelto da Cerreto - Amanti del Biologico, garantiscono la comodità e la salubrità; le ricette 100% vegetali fanno il resto: cereali e legumi, ortaggi, miscele di spezie e aromi, che conquistano prima l’olfatto e poi il palato; un pasto leggero, ma saziante, ideale per chi torna tardi la sera a casa e ha poco tempo da dedicare alla cucina.



Ecco a voi:



Zuppa legumi e farro: una coccola cremosa e un piatto equilibrato che unisce il farro alle proteine vegetali dei legumi, il tutto arricchito dalla vellutata di patate e porri.



Zuppa legumi: piatto ricco di proteine vegetali reso cremoso da una delicata vellutata di patate e porri, direttamente dalla tradizione.



Spezzatino classico: lo spezzatino vegetale per eccellenza, un secondo piatto completo e ricco di proteine della soia!



Spezzatino orientale: armonia di spezie, colori e profumi esotici, che abbracciano con gusto. A base di soia e ceci, è ricco di proteine vegetali.



Spezzatino Tex Mex: la delicatezza della soia e dei fagioli rossi si combinano perfettamente con l'energia del peperoncino e della paprika. Ed è subito Messico!



L’azienda Cerreto - Amanti del Biologico

Nata nel 1976 in Emilia Romagna, nel cuore della Food Valley, come azienda per la produzione di alimenti, Cerreto - Amanti del Biologico si specializza negli anni ’90 nella commercializzazione di alimenti vegetali di qualità, scegliendo materie prime biologiche genuine, tra le migliori in Italia e nel mondo. A garanzia sviluppa al suo interno una serie di competenze e laboratori in grado di selezionare le campionature, controllare la sicurezza alimentare in ingresso e in uscita, ideare e produrre ricette innovative, semplici da preparare, gustose e genuine.

Oltre alla certificazione per il biologico ICEA e USDA (per gli Stati Uniti), l'azienda possiede le IFS e BRC dedicate agli standard qualitativi dei prodotti a marchio e non. Distribuisce in GDO (reparto ortofrutta), tramite sito (www.cerretobio.com), attraverso Amazon e nel canale HORECA.

Ad oggi Cerreto - Amanti del Biologico si sviluppa su 5000 mq di stabilimento, possiede 8 linee di miscelazione e confezionamento, ha un settore dedicato esclusivamente al gluten free, ma lavora ancora a mano, in modo artigianale, le spezie più delicate per consegnarle ai clienti con tutta la loro salubrità e bellezza integrale.