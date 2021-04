Sony annuncia i sistemi IP, le soluzioni cloud e i prodotti di imaging più recenti per produzioni e workflow più flessibili e scalabili

Le nuove tecnologie mettono in contatto le persone in luoghi diversi, supportando nuove realtà remote e in tempo reale

Sony annuncia oggi una serie di nuovi aggiornamenti e innovazioni per l'intera gamma di prodotti e soluzioni multimediali professionali, in linea con le principali tendenze del settore incentrate su IP, cloud e imaging. La trasformazione del mercato è spinta dalla necessità di produrre contenuti di alta qualità da qualsiasi luogo, sfruttando workflow scalabili ed efficienti.



Kajita Hiroshi, Head of Media Solutions di Sony Professional Solutions Europe, ha commentato: "In quest'ultimo anno caratterizzato da circostanze senza precedenti, Sony è stata costantemente impegnata a soddisfare le nuove esigenze del mercato con innovazioni utili e pragmatiche. Mentre la produzione remota e distribuita, unita a workflow efficienti, diventa a tutti gli effetti il nuovo modo di lavorare, continueremo a proporre innovazioni basate su IP, cloud e qualità di imaging. Questi sono strumenti che permettono ai clienti di trasformare la loro azienda".



La potenza di un sistema IP per qualsiasi tipo di business

In qualità di azienda pioniera nel settore IP, a partire da aprile 2021 Sony ha fornito sistemi di produzione IP Live a oltre 120 strutture e OB van in tutto il mondo, inclusi clienti come Polsat e la University of Alabama. Nell'ultimo anno c'è stata una crescente richiesta di un approccio IP end-to-end più olistico. Parallelamente, l'esigenza di workflow efficienti sta spingendo molti broadcaster e numerose società di produzione a richiedere un'infrastruttura IP per le loro produzioni.



In questo contesto, Sony annuncia oggi i modelli HDCE-TX50 e HDCE-RX50, due adattatori di estensione IP compatti che arricchiscono l'attuale line-up di telecamere HDC di funzionalità IP in 4K. Dotati di funzionalità HFR che offrono slow motion fino a 6x in HD (se utilizzati con HDC-5500 e una licenza opzionale HZC-HFR50), questi adattatori si riveleranno indispensabili per gli utenti HDC che desiderano condividere risorse e asset in modo efficiente. Entrambi i modelli saranno disponibili a partire da dicembre 2021.



Per rispondere alla richiesta di sistemi IP di risoluzione superiore al 4K, Sony è inoltre lieta di annunciare oggi la nuova scheda di interfaccia opzionale ST2110 8K e il software SNMP (Simple Network Management Protocol) Agent, entrambi disponibili da ottobre 2021. In aggiunta alla CCU del sistema di telecamere 8K UHC-8300, la nuova scheda di interfaccia UKCU-8001 abilita la funzionalità IP del sistema 8K. Grazie al software SNMP Agent UZCU-SNMP80, la scheda consentirà agli operatori anche di monitorare le operazioni IP e di modificare le impostazioni da remoto. Questa nuova scheda opzionale è stata già adottata da China Central Television (CCTV) per rispondere alla crescente domanda di contenuti 8K in Cina.





Grazie al sistema di produzione IP Live di Sony, che ora include il software di orchestrazione e controllo SDN VideoIPath di Nevion, i clienti che desiderano sfruttare i vantaggi della tecnologia IP per trasformare i propri asset produttivi possono creare sistemi IP affidabili, scalabili e flessibili per infrastrutture LAN/WAN convergenti. La nuova versione 3.0 di IP Live System Manager (LSM) di Sony, prevista per maggio 2021, include un'interfaccia south-bound per VideoIPath, pertanto integra le sue attuali funzionalità di controllo broadcast con l'orchestrazione di rete di VideoIPath. A settembre 2021, anche le schede di conversione in SDI-IP NXLK-IP50Y e NXLK-IP51Y di Sony, che consentono di collegare i dispositivi SDI alle reti IP, verranno aggiornate per supportare NMOS (Networked Media Open Specifications), in modo che possano essere controllate da VideoIPath. Entrambi questi miglioramenti consentiranno ai clienti di creare sistemi IP più solidi e di ottimizzare i costi.

Tutte le nuove offerte sopraindicate supportano standard e specifiche internazionali, tra cui SMPTE ST 2110 e AMWA NMOS.



Espansione dell'offerta per la produzione remota



Sony ha recentemente ampliato la serie di switcher XVS con l'introduzione di XVS-G1, un'opzione entry-level compatta e compatibile con la tecnologia 4K. Inoltre, la funzionalità del resto della linea (XVS-9000, XVS-8000, XVS-7000 e XVS-6000) verrà migliorata mediante un nuovo aggiornamento del firmware. La versione 3.6, disponibile da giugno 2021, aggiungerà la funzionalità Inter-Group Connection, che consentirà di collegare più Switcher Control Station (SCS). Ciò sarà particolarmente utile per gli utenti che richiedono sistemi scalabili e flessibili da utilizzare in più studi e in ambienti remoti. Includerà inoltre la conversione HDR sull'ingresso 12G-SDI mediante una licenza opzionale.



Per soddisfare la crescente domanda di ambienti remoti, con la versione 3.0 del firmware, disponibile a giugno 2021, le telecamere BRC-X400, SRG-X400 e SRG-X120 supporteranno il protocollo SRT, che offre la trasmissione video di alta qualità con bassa latenza. L'esclusiva funzione Adaptive Rate Control di Sony offre una connessione più stabile, ottimizzata per l'ambiente di rete e la larghezza di banda disponibile. Grazie al supporto del protocollo RTMP/RTMPS (Real Time Messaging), le telecamere consentiranno la trasmissione in streaming direttamente sulle piattaforme di social media con una connessione semplice e veloce. Sempre a giugno 2021 è previsto il rilascio della nuova applicazione "Switcher Control Station (SCS)", che consentirà alle telecamere remote di essere utilizzate come strumenti per conferenze Web.





Scalabilità e agilità nel cloud

Sony amplia la sua gamma di soluzioni cloud-based per supportare la crescente domanda di produzioni remote e distribuite. È inoltre in fase di sviluppo una soluzione che migliorerà la connessione tra le telecamere e il cloud.

Media Solutions Toolkit è una nuova suite di microservizi cloud-based progettata per consentire alle società di media di creare sistemi personalizzati in base alle proprie esigenze di gestione, produzione e workflow. Con il Media Solutions Toolkit, le aziende potranno scegliere e combinare a piacere diversi tipi di servizi specializzati nativi per il cloud, ciascuno dedicato a una funzione specifica, come la gestione del workflow o l'importazione. Dal momento che ciascun microservizio è in grado di operare in maniera indipendente dagli altri, i clienti possono aggiornare, aggiungere, rimuovere o scalare i servizi secondo necessità e con interruzioni del servizio minime. Il Media Solutions Toolkit sarà disponibile a partire da maggio 2021 come servizio gestito, in abbonamento o su licenza. Pur essendo pensato per gli ambienti ibridi e cloud, il servizio sarà disponibile anche per le applicazioni on-premise. Inoltre, offrirà l'integrazione completa con le applicazioni di Sony esistenti, come la piattaforma Ci cloud e le applicazioni di terze parti.

Ulteriori funzionalità del Media Solutions Toolkit sono riportate nell'annuncio "Sony annuncia il Media Solutions Toolkit, basato sui microservizi agili".



Ci Media Cloud di Sony si arricchisce di nuove funzionalità per garantire una maggiore protezione durante la collaborazione remota in cloud. Sono state aggiunte diverse nuove funzionalità, tra cui l'autenticazione a più fattori (MFA) e controlli amministrativi avanzati, per consentire ai proprietari di contenuti di proteggere ulteriormente il loro lavoro. Le nuove funzionalità di controllo qualità (QC) aggiunte da Ci, come l'anteprima della qualità dei frame di origine e il misuratore dell'audio di precisione a livello di singolo frame, consentiranno ai team remoti di eseguire controlli di qualità e conformità interamente nel cloud con un semplice browser Web, eliminando ulteriori trasferimenti di file e garantendo la protezione dei contenuti in un'unica posizione.



Sfruttare la potenza di contenuti di alta qualità e di workflow efficaci



Sony sta inoltre annunciando una serie di upgrade e nuovi prodotti che consentiranno di ottenere contenuti di alta qualità, dall'acquisizione al monitoraggio, e garantiranno una maggiore flessibilità grazie a workflow efficienti.



Sul fronte delle telecamere, sono previsti diversi upgrade alla gamma di camcorder XDCAM di Sony. Ad esempio, il camcorder 4K da spalla PXW-Z750 offrirà una maggiore durata della registrazione cache con la versione 3.0 dell'aggiornamento del firmware, prevista per maggio 2021, garantendo ulteriore flessibilità per l'acquisizione dei momenti critici durante le registrazioni di notiziari, documentari e programmi di storia naturale. Un aggiornamento del firmware, previsto per la fine del 2021, fornirà al camcorder portatile PXW-Z280 il supporto HD a 120 fps e una funzionalità cloud migliorata, ottimizzando il funzionamento da remoto e velocizzando la trasmissione dei contenuti multimediali.



Sempre a maggio 2021, un aggiornamento del firmware doterà FX9 e FX6 del supporto del formato di registrazione RAW 4K a 120 p con un registratore esterno*. Prevista nel 2021, la versione 3.0 del firmware FX9 offrirà nuove funzionalità, tra cui una modalità anamorfica per la visualizzazione 2x e 1,3x delle linee dell'inquadratura de-squeeze e Cinemascope nel viewfinder, oltre all'aggiunta di S700PTP, una modalità Center Scan per ottica Super 16 mm e il supporto delle ottiche B4 quando si utilizza il relativo adattatore.



Sony presenta inoltre una nuova aggiunta alla line-up di monitor professionali, il monitor di visione 4K HDR PVM-X3200 (32"). Questo modello, che verrà lanciato a ottobre 2021, include la tecnologia TRIMASTER e supporta una luminanza perfettamente bianca di 1000 cd/m2. Offre inoltre la copertura totale della gamma di colori del monitor TRIMASTER HX di riferimento del settore, il BVM-HX310, assicurando una precisione cromatica uniforme dalla produzione alla post-produzione. Con la licenza opzionale PVML-HSX1 prevista per giugno 2021, il PVM-X3200 supporterà anche la conversione interna da HDR a SDR e da 4K ad HD, garantendo una maggiore usabilità.



Ottimizzazione del workflow SR Live for HDR



Il workflow SR Live for HDR di Sony, già adottato da diverse organizzazioni come Euromedia Group, ha come fine la creazione simultanea di programmi live HDR e SDR di altissima qualità mediante una sola unità di produzione. Utilizzando i nuovi metadati SR Live, le impostazioni della telecamera HDC di Sony vengono acquisite dalla telecamera e inviate al processo di post-produzione tramite un collegamento SDI. In questo modo, le immagini di produzione SDR riflettono perfettamente l'intenzione e le impostazioni dell'addetto al colour grading. Sony sta ampliando la gamma di apparecchiature compatibili con i metadati SR Live e sta ottimizzandone la funzionalità per supportare una produzione HDR efficiente.



Inoltre, il nuovo aggiornamento del firmware previsto per maggio 2021 migliorerà l'integrazione nel workflow HDR della gamma di camcorder da spalla di Sony, PXW-Z750/Z450/X400, consentendo di ottenere maggiori dettagli durante la registrazione dei metadati SR Live in un file.

Ad aprile 2021, la parte del workflow basata sui metadati verrà migliorata con l'introduzione di SR Live MetaFile. Ciò permetterà agli utenti di gestire i file dei metadati SR Live condividendoli tramite USB o e-mail con l'unità di conversione per produzione HDR HDRC-4000 di Sony, invece di affidarsi solo al collegamento SDI.

Inoltre, a maggio di quest'anno, Sony offrirà i file delle LUT 3D SR Live, che consentiranno di eseguire la conversione HDR/SDR con la stessa qualità dell'immagine dell'unità di conversione HDRC-4000 di Sony. Importando questo file 3D SR Live, sarà possibile utilizzare unità di conversione di terze parti che supportano le LUT 3D anche in SR Live di Sony per i workflow HDR, offrendo al sistema una maggiore flessibilità.



Maggiori informazioni sui nuovi prodotti e sulle nuove soluzioni sono disponibili all'indirizzo: pro.sony/solutions2021

*Questa funzionalità sarà supportata dal nuovo monitor/registratore HDR Atomos che verrà aggiunto alla line-up Ninja V. Dati aggiornati ad aprile 2021.





