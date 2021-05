Sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni in tempo di Covid: sul tavolo del Governo una nuova proroga

Progetto Codacons NEXT2YOU: iniziative di supporto, consulenza, informazione e formazione per i cittadini e consumatori” CODACONS: "Qualsiasi consumatore potrà, gratuitamente, chiedere l'assistenza di un esperto per ottenere consulenze o informazioni sul tema Covid-19"

Cronaca Lombardia. Le conseguenze finanziarie derivanti dall’emergenza sanitaria in atto hanno coinvolto molte famiglie italiane, molte delle quali con tanti debiti e con stipendi e pensioni pignorati. Su questo scenario è intervenuto il legislatore, da ultimo con il Decreto Ristori, prevedendo la sospensione dei pignoramenti di stipendi e pensioni fino al 30 aprile 2021. Già con comunicato stampa del 30 aprile 2021 il Ministero dell’Economia e delle Finanze aveva evidenziato che fosse in corso di definizione il provvedimento normativo che differirà al 31 maggio 2021 il suddetto termine di sospensione; sul tavolo del governo, tuttavia, vi è un’ulteriore proroga che potrebbe portare la sospensione dei pignoramenti anche fino alla fine di luglio 2021.



Con la sospensione dei pignoramenti degli stipendi, dunque, il datore di lavoro, nel periodo di sospensione previsto non dovrà effettuare le relative trattenute di pignoramento le quali riprenderanno al termine di tale periodo; nessuna trattenuta ci sarà anche per chi è soggetto a pignoramento della pensione. Inoltre, per i soggetti ai quali era stato notificato il pignoramento e per i quali erano state trattenute somme dallo stipendio o dalla pensione al fine di soddisfare il debito del creditore o dei creditori che avevano iniziato la procedura esecutiva, dunque, ritornano nella piena disponibilità degli stessi. Infatti, le somme oggetto di pignoramento, e per tutta la durata della sospensione, non sono sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità e il soggetto terzo pignorato dovrà renderle fruibili al debitore, anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.



La pandemia di Covid-19 ha fatto emergere con forza tutte le fragilità del Paese, unitamente alle disparità tra i vari soggetti. Le misure governative introdotte per contrastare il dilagare dei contagi hanno interessato in maniera differenziata i lavoratori e le famiglie. Alcuni hanno perso il lavoro, altri hanno visto ridotte le entrate a causa del lockdown, altri ancora hanno sperimentato la difficoltà di gestire i nuovi scenari per via del digital divide e l’assenza di strumenti informatici, e così via.



Proprio in questo contesto, il progetto “NEXT2YOU” creato dal Codacons si pone come obiettivo principale quello di offrire un ventaglio di attività informative e di consulenza per colmare i gap tra i vari soggetti. L’intento è quello di affiancare il cittadino nelle varie opportunità che possano contribuire a contenere le distanze tra cittadini sia sul fronte economico sia sociale.



Il progetto prevede le seguenti attività:

1) Consulenze per assistenza ai servizi digitali

Gli utenti potranno prenotare tramite i nostri numeri telefonici 02/29419096-02/29408196 o tramite il nostro sito www.codaconslombrdai.it, o tramite la nostra mail info@codaconslombardia.it consulenze per telefoniche o presso la sede al fine di ottenere assistenza sulla possibilità di poter accedere ai seguenti servizi digitali:

• domanda per l’ottenimento dello SpID;

• consulenza per l’accesso ai servizi multimediali relativi alle proprie utenze;

• richiesta di documenti rilasciati dal Comune di residenza o da altri enti pubblici;

• informazione e attivazione del programma Cashback di Stato;

• informazione e attivazione Lotteria degli Scontrini;

• informazione su tutti i bonus, forme di sostegno al reddito e assistenza su come attivarli/richiederli (es. bonus vacanze, prestazioni a sostegno del reddito, misure pacchetto famiglia legge di bilancio 2021, ecc.).



2) Creazione dell’App Codacons Lombardia, nella quale saranno caricate informative, pubblicati comunicati stampa, presentate azioni che l’Associazione sta svolgendo in tema di Covid-19 a tutela della cittadinanza, quali invio di diffide verso la pubblica amministrazione, esposti avanti la Procura della Repubblica, invio di atti di significazione, richiesta di accesso agli amministrativi, deposito di costituzione di persona offesa nei processi penali riguardanti il Covid-19, comunicazioni di avvio class action (ad esempio in relazione al caso U-Mask), aggiornamenti e approfondimenti sui temi caldi quali disponibilità vaccini, tempistiche di vaccinazione, approvvigionamento e idoneità di mascherine, sicurezza dei vaccini, assistenza ai malati.



3) Aggiornamento dei contenuti nella pagine social del Codacons, Facebook https://it-it.facebook.com/pg/codaconslombardiaofficial/posts/?ref=page_internale e Instagram https://www.instagram.com/codacons.lombardia/ nelle quali stiamo pubblicizzando iniziative e servizi attivi, nuove misure di intervento cui possono accedere i cittadini per poter contenere le conseguenze della situazione di emergenza sanitaria, come ad esempio bonus per acquisto servizio di baby sitting, congedi parentali, reddito di emergenza per famiglie con componenti con disabilità, sostegni fiscali, sospensione pignoramenti su stipendi e pensioni, ecobonus e sismabonus al 110%. Sono previsti argomenti fissi correlati a notizie del giorno con gli ultimi aggiornamenti in tema di Covid-19.



4) Pubblicazione della rivista digitale interattiva Codacons Magazine sulle tematiche legate al Covid, al fine di potenziare la comunicazione delle iniziative e dei servizi attivabili in favore dei cittadini, specialmente durante questa emergenza sanitaria, per tutto il periodo di durata del progetto, gli approfondimenti realizzati nella rivista mensile digitale e interattiva Codacons Magazine saranno accessibili e scaricabili gratuitamente a tutta l’utenza.



5) Attività di supporto alla didattica a distanza, tramite una serie di video-lezioni sul tema “Covid-19 e fake news”. L'interesse di questo progetto va quindi ai bambini e adolescenti, con l'obiettivo di fornire loro i migliori strumenti per affrontare il presente e il futuro con piena consapevolezza, trasmettendo informazioni fondate e aiutandoli a distinguere le fonti informative autorevoli dalle “fake news” che troppo spesso affollano i mezzi di comunicazione.



6) Attivazione di una web chat/web call sul sito www.codaconslombardia.it, che sarà attiva dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 da lunedì a venerdì a partire dal mese di maggio 2021 fino a settembre 2021. Tramite l’interfaccia il consumatore potrà collegarsi direttamente tramite l’interfaccia al consulente legale dedicato, al fine di proporre quesiti e ricevere immediato riscontro dal consulente in relazione a problematiche in tema di Covid-19.



Il Presidente dell'Associazione Codacons, Marco Donzelli, evidenzia: “E' un progetto che aiuta il cittadino a risolvere, gratuitamente, i problemi che non gli consentono di vivere sereno e tranquillo nella vita di tutti i giorni. Utilizzatelo se volete avere l'assistenza di un esperto.”