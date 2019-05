“Sosteniamoci”: Rinaldo Ceccano racconta le peculiarità del progetto Waste Manager

Rinaldo Ceccano ha illustrato le peculiarità del progetto Waste Manager durante il Convegno “Sosteniamoci, assumiamo l’impronta ecologica"

Nell’era dei cambiamenti climatici sono sempre più richieste le figure professionali esperte nell’ambito dell’efficientamento energetico. Accademia Life, guidata da Rinaldo Ceccano , propone il progetto formativo Waste Manager per acquisire le capacità necessarie a inserirsi con successo in questo settore lavorativo.



Convegno “Sosteniamoci”: l’intervento di Rinaldo Ceccano



Rinaldo Ceccano è Direttore di Accademia Life e responsabile dell’accordo quadro per la ricerca e sviluppo delle attività formative nel territorio pontino tra Accademia Life e il Ce.R.S.I.T.e.S. (Centro Ricerche e Servizi per l’Innovazione Tecnologica Sostenibile). Nel corso del Convegno “Sosteniamoci, assumiamo l’impronta ecologica”, il Direttore ha illustrato i traguardi raggiunti e le potenzialità future del progetto formativo Waste Manager, approvato dalla Regione Lazio a valere sul Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Durante l’incontro, ha sottolineato le sinergie che si sono venute a stabilire con l’Università, le Istituzioni, l’Amministrazione Provinciale e i Comuni. Rinaldo Ceccano ha inoltre illustrato i progetti di stage stipulati con le aziende attive nel campo dell’Economia Circolare e dell’Energia Sostenibile. Il Convegno è stato organizzato da Accademia Life e dal Ce.R.Si.Te.S. Tutti i partecipanti hanno sottolineato la necessità di formare nuovi professionisti qualificati nell’ambito dell’efficientamento energetico. Nella seconda parte del Convegno si è lasciato spazio agli allievi e alle ipotesi di Start Up nate all’interno dei percorsi formativi, unitamente ai percorsi di sensibilizzazione nelle scuole progettati dai discenti.



Rinaldo Ceccano e Accademia Life



Rinaldo Ceccano si è occupato, durante il Convegno, di ricostruire il percorso intrapreso per arrivare all’ottenimento del finanziamento e, in seguito, ha spiegato l’iter formativo pensato per le qualifiche professionali richieste dalle aziende sul territorio. Ha illustrato come è avvenuta l’ideazione, nonché l’elaborazione, del progetto formativo, fino alla scelta del nome Waste Manager. Ha infine spiegato le diverse fasi che accompagnano l’introduzione di queste nuove professionalità nel mondo del lavoro. Rinaldo Ceccano è attualmente Direttore Generale di Accademia Life S.r.l., già Consorzio Life. La sua carriera nel mondo della formazione ha inizio nel 2002 con Azzurra Multiservizi S.r.l., per la quale lavora come docente e coordinatore. Referente di Accreditamento della Regione Lazio (sede formativa di Sezze e di Sabaudia), è responsabile delle attività di direzione e orientamento, nonché del processo di erogazione dei servizi e di progettazione. Laureatosi in Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, ha completato il suo percorso di studi con diversi corsi di specializzazione post-laurea. Attualmente è anche Presidente dell’Associazione sportiva Dilettantistica Academy World Sailing e Direttore dell’area marketing dell’azienda agricola Pienza, attiva nel settore della produzione e commercializzazione di vino e olio.