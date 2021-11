Sotto l’albero tutta l’essenza dei formaggi targati La Casearia Carpenedo per regalare un’esperienza emozionale unica

‘SOUL CHEESE’ Anima Veneta. Un nome intrigante, evocativo di una precisa identità per lo scrigno prezioso che La Casearia Carpenedo mette sotto l’albero di questo Natale. Dietro a ogni prodotto della linea Formaggi di Cantina infatti, c’è una storia legata alla vita, al territorio, alla grande Storia: dalle antiche usanze a emozioni suscitate da esperienze, fino a vividi sentimenti d’amore.

Tutta l’essenza della sua terra di origine, il Veneto, racchiusa in una speciale confezione contenente 6 tipologie porzionate della gamma dei ‘Formaggi di Cantina’, ecco quali: Barone Rosso®, Luna di Miele®, Perlagrigia al tartufo sotto cenere®, Ubriaco al Prosecco Doc®, Ubriaco al Raboso® e Vento d’Estate®. In ognuno di essi, un pezzo di cuore e tanta ricerca e maestria casearia, perseguendo costantemente l’eccellenza.



BaroneRosso®



Antonio Carpenedo, motivato da una incrollabile passione e dall’amore nel perseguire il grado più elevato di qualità, ha selezionato questa base di latte di capra per farne un formaggio unico, ‘ubriacandolo’ col Barbera in omaggio a un’altra regione italiana, il Piemonte. L’aspetto è armonioso, la vinaccia di Barbera campeggia in crosta e la pasta è uniforme. In bocca regala una raffinata eleganza di frutta scura che avvolge il pronunciato carattere dato dal latte di capra. Sentori minerali con note di fieno e spezie.



Luna di Miele®



Una dolce fusione tra la bontà del latte di capra e l’essenza dei fiori di campo avvolge il palato di una naturale freschezza, che ci ricorda la stessa sensazione quando da bambini ci si tuffava tra i prati fioriti di alta montagna. Luna di Miele è una creazione semplice, romantica e innovativa che ripercorre l’usanza ancestrale di addolcire il latte con una goccia di miele, il miglior miele millefiori prodotto nella zona del Montello (TV), il tutto racchiuso in una crosta morbida ricoperta da un velo di cera d’api.



Perlagrigia al tartufo sotto cenere®



E’ un formaggio speciale: un binomio di gusti e sapori che risulta essere un successo straordinario per il palato! Si produce con latte vaccino pastorizzato tipico della tradizione veneta, al quale vengono aggiunti nell’impasto tocchetti di tartufo nero. Stagionata per minimo 1 mese, la forma viene poi messa sotto la cenere di faggio e massaggiata con spezie di vario tipo. Sapore dolce e sensazioni lattiche molto pronunciate con piacevole sensazione di tartufo fresco. Soffice, morbido, elegante, mai invasivo.



Ubriaco al Prosecco Doc®



Perfetta espressione di un territorio sincero e schietto, semplice come le persone che danno vita ad un vino per tutti, elegante e fresco. Formaggio di latte vaccino crudo a pasta semidura, stagionato minimo 4 mesi e sottoposto, secondo i protocolli del Metodo Carpenedo, a sessioni di immersione in vinacce di Prosecco Doc seguite da periodi di riposo e asciugatura, essenziali per conferirgli i profumi e i sapori adeguati. Il gusto è delicato, frizzante e fruttato con lievi sfumature acidule.



Ubriaco di Raboso®



E’ la prima creazione di Antonio Carpenedo datata 1976, che ha dato origine al marchio Ubriaco® di proprietà esclusiva dell’azienda, risultato della ricchezza del metodo di trasformazione ideato da Antonio Carpenedo. L’Ubriaco di Raboso® è l’essenza della maestria di Antonio Carpenedo, che ha saputo esaltare una tradizione contadina, genuina, di sani principi e amore per la materia prima. Un successo che dura da oltre 40 anni, tra costante sperimentazione e ricerca dell’alta qualità.



Vento d’Estate®



E’ un formaggio a pasta dura, prodotto con latte vaccino proveniente dagli allevamenti delle colline trevigiane affinato in barrique di rovere con fieno di alta montagna tagliato a mano e costituito da più di 200 tipologie tra fiori, erbe aromatiche ed officinali.



Nel suo nome la sintesi tra un episodio di vita quotidiana e un guizzo creativo. Antonio Carpenedo non potendo superare un trattore carico di fieno su una strada di montagna, viene rapito dall’aroma d’erba appena tagliata, ferma il mezzo e chiede al contadino di acquistare un piccolo quantitativo del suo fieno. Da qui il desiderio di trasmettere quel profumo di fieno al formaggio, che così diventa il Vento d’Estate.



Costo confezione SOUL CHEESE da 6 pz: € 58 (variabile a seconda della personalizzazione)



Per acquisti online:‘SOUL CHEESE’ Anima Veneta ‘SOUL CHEESE’ Anima Veneta



Per acquisti online: www.casoinonline.it



Per acquisti in showroom (stessa sede azienda):



Lunedì: 14.30 – 18.30



Martedì a Venerdì: 8.30 – 12.30 e 14.30 – 18.30



Sabato: 9.00 – 13.00



La Casearia Carpenedo, oggi riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una passione che da sempre è inscritta nel dna di famiglia. Ogni singola creazione infatti è molto di più di un semplice prodotto caseario, è un’arte interpretata con cura e passione lavorando materie prime selezionate e regalando profumi e sentori unici, é la narrazione di una storia sempre diversa frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e la vita.