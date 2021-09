Space Jam: torna nella sale il remake con LeBron James dopo 25 anni dal primo film

Dopo il grande successo del 1996 con Michel Jordan, lo scorso giovedí è arrivato nelle sale italiane "Space Jam - A New Legacy" che vede come protagonisti i Looney Tunes e il campione LeBron James.

In Italia ha preso il titolo "Space Jem - New Legends", e si è già imposto tra i primi posti al box office.



Space Jam torna al cinema dopo venticinque anni dal grande successo del 1996 che aveva come protagonista il cestista Michael Jordan.



In campo questa volta - accanto a Bugs Bunny, Lola Bunny e tutti i Looney Tunes - c'è l'icona globale LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e quattro volte campione NBA.



Tra i doppiatori italiani ci sono Fedez, Carlton Myers, Cecilia Zandalasini e Gianluca Gazzoli.



I campioni dell'NBA tornano di nuovo ad incrociare i loro destini con i piccoli eroi della Warner Bros capitanati da Bugs Bunny per salvare il mondo da un pericolo imminente.



La pellicola è uscita negli Stati Uniti lo scorso luglio e finora al botteghino ha incassato più di 70 milioni di dollari, nella top 10 del box office americano 2021, e circa 157 milioni di dollari in tutto il mondo.



