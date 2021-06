Le ragioni per scegliere WordPress per il tuo sito web

Wordpress è un sistema di gestione di contenuti semplice e intuitivo, che anche i meno esperti possono imparare a usare senza troppe difficoltà. Spada Media Group, affermata agenzia pubblicitaria milanese, ripercorre tutti i vantaggi del famosissimo CMS.

Milano, giugno 2021 – Spada Media Group, agenzia pubblicitaria attiva nel milanese da più di due decenni, segue sempre da vicino l’evoluzione della tecnologia e l’avanguardia del web marketing. E non c’è persona interessata al digital che non abbia mai sentito parlare di Wordpress.



Wordpress è semplice e intuitivo da utilizzare, anche da parte dei meno esperti. Piattaforma open-source, cioè modificabile e integrabile in ogni momento dai developer, la sua semplicità passa anche dall’ampia selezione di template da utilizzare per il proprio sito web, sia gratuiti sia a pagamento. Tra i vantaggi più evidenti di Wordpress c’è poi la possibilità di creare nuove pagine di contenuto con estrema facilità, arricchendo poi l’interfaccia del backend con un ampio set di plugin, utili per migliorare le funzionalità del sito, dai rimandi social alla SEO.



Infatti, Wordpress è anche SEO-friendly, ossia in grado di raggiungere moltissimi utenti grazie allo spazio dedicato ai meta tag, alla possibilità di modificare i permalink e ad altre opzioni tecniche necessarie per un posizionamento organico di successo. Infine, Wordpress è utilizzabile a più “mani” e in maniera autonoma: mentre la struttura del sito può essere modificata solo dagli amministratori, più persone possono lavorare invece su contenuti diversi nello stesso momento.



Insomma, Wordpress presenta numerosissimi vantaggi e non stupisce, allora, che sia uno dei CMS più utilizzati al mondo. Proprio per questo, i professionisti di Spada Media Group sono in grado di guidarti nella realizzazione di un sito web tramite Wordpress, iniziando dalla scelta di vari template o di un modello personalizzato, con consulenza e preventivo gratuiti.



