FARMO, quanto gusto senza glutine! Spaghetti, penne e fusilloni a portata di click. Non possono mancare nella tavola estiva!

Farmo, azienda italiana leader del gluten free, in occasione dei suoi primi 20 anni di attività, lancia il suo portale di shopping online, una piattaforma e-commerce di ultima generazione ideata e realizzata per lo sviluppo globale del brand. La piattaforma, raggiungibile all’indirizzo shop.farmo.com, si aggiunge all’altro canale di vendita digitale, ovvero l’Amazon Store. Basta un click per far arrivare anche nei luoghi di vacanza un’ampia scelta di prodotti gluten free.



Dalla pasta ai prodotti da forno, ai mix di farine speciali. Tutto certificato secondo lo standard GFCO dal Gluten Intolerance Group, certificazione numero uno al mondo del “senza glutine”, ISO, Kosher, GFCP e Fair Trade.



L’impegno di Farmo è quello di offrire a tutti i consumatori, anche i più esigenti, prodotti dal gusto eccellente che mantengano elevate caratteristiche nutrizionali e organolettiche. Per far questo l’azienda lombarda seleziona materie prime e ingredienti di elevata qualità, garantendo la massima sicurezza nei processi produttivi.



Per assicurare una continua innovazione di prodotto seguendo i due “dogmi” del gusto e del nutrimento, Farmo conta su un team di specialisti in Ricerca & Sviluppo. Tutto viene selezionato, sviluppato e prodotto all’interno dell’azienda. Anche Pasta Blu Farmo nei formati classici, adatti anche a paste fredde o alle ricette della cucina Mediterranea, regine della tavola estiva da gustare con gli amici.



Spaghetti, penne e fusilloni. Ora basta un click!



Con Farmo alla gioia del palato non si rinuncia, pur coniugando benessere e attenzione al cibo. Gli ingredienti selezionati della linea di Pasta Blu Farmo nei formati classici senza glutine sono la farina di mais e il riso integrale, preziosi alleati, proposti nell’elegante packaging, completamente riciclabile in confezioni da 250 grammi.



Tra le ricette estive non può mancare la Pasta alla Norma con Fusilloni Farmo: quattro ali e buco al centro, da veri buongustai. E la forma è sostanza.



La scelta del formato è la base di un piatto di successo e, al di là dell’aspetto estetico, le quattro ali e il buco al centro conferiscono ai Fusilloni Farmo più volume, adattandosi a qualsiasi condimento e variante. Ottima la Pasta alla Norma, il piatto Mediterraneo per eccellenza! Per rendere migliore la qualità della vita (non solo dei celiaci), coniugando benessere e bontà Made in Italy. Grazie alla selezione rigorosa delle materie prime, all’attenzione e alla cura nella preparazione, FARMO garantisce proposte gourmet e allo stesso tempo leggere e di elevata digeribilità, per non rinunciare all’autentico gusto italiano in totale sicurezza.



PASTA ALLA NORMA GLUTEN FREE Ingredienti per 4 persone



Pasta Farmo formato Fusilloni 320gr

Melanzane fresche 350gr

Pomodori pelati o polpa di pomodoro. 400gr

1 spicchio d'aglio

Ricotta salata quanto basta

Olio EVO

Basilico fresco

Sale e Pepe



Tagliate le melanzane a listarelle o a dadini, mettetele in uno scolapasta, ricoperte di sale, per circa 20 minuti, per togliere il liquido in eccesso.



Sciacquatele per evitare che siano eccessivamente sapide.



Riscaldate bene abbondante olio extravergine di oliva in una padella antiaderente e friggete le melanzane, poche alla volta. Scolatele e posizionatele sulla carta assorbente, per eliminare l’olio in eccesso. Soffriggete lo spicchio d’aglio in una padella, versate i pomodori pelati, salate e fate cuocere per 10-15 minuti. Cuocete i Fusilloni Farmo, scolateli e versateli nella padella col pomodoro. Aggiungete parte delle melanzane e mescolate. Servite aggiungendo le restanti melanzane, le foglie di basilico e grattugiate la ricotta salata. Buon appetito!



FARMO. I nostri primi 20 anni senza glutine



Quando nel 2000 il Presidente di FARMO Remo Giai ebbe l’intuizione di dedicarsi al settore degli alimenti senza glutine adatti ai celiaci, dalle prime farine gluten free si ricavavano alimenti salutistici, ma non particolarmente gustosi. In questi 20 anni l’azienda, grazie al suo team di specialisti in Ricerca & Sviluppo, si è resa protagonista di una vera e propria rivoluzione, creando qualcosa che non c’era, ma che tante persone sognavano: alimenti sani, con tutto il gusto tipico dei prodotti alimentari “Made in Italy”, gluten free. Remo Giai ha anticipato le tendenze di un mercato di consumatori consapevoli, attenti al benessere e alla salute che credono che mangiare è una necessità, ma mangiar bene è un’arte che trasforma lo stare a tavola in un’occasione per prendersi cura di sé.



10 anni fa il primo stabilimento FARMO



Il sito produttivo di Farmo si estende per 12.000 mq e conta 90 dipendenti.



Farmo dispone di tre stabilimenti a Casorezzo in provincia di Milano. Il primo è stato edificato nel 2010 e dedicato ai Mix; il secondo è stato inaugurato ufficialmente nel 2015 per rispondere alle esigenze produttive crescenti dell’azienda ed è dedicato interamente alla produzione di pasta senza glutine con tecnologie all'avanguardia; il terzo, nato nel 2017, è dedicato al settore del bakery.



La distribuzione sempre più capillare



Farmo, presente sul mercato italiano distribuendo i propri prodotti attraverso il canale farmaceutico, la G.D.O. e l’Ho.Re.Ca., si rivolge anche al mercato internazionale, esportando tutta la qualità e la bontà del Made in Italy soprattutto in America e Canada. Farmo ha recentemente aperto il proprio e-commerce e sulla piattaforma Amazon per essere ovunque e a portata di click.



Basta un click su Farmo.it o sull’e-Shop Amazon e la spesa gluten free arriva a casa o raggiunge il luogo di vacanza. Per non rinunciare a mangiar sano con l’autentico gusto italiano rispettando l’uomo e la natura.



L’emergenza Covid-19 ha modificato tante abitudini, tra cui il rito di fare la spesa nella propria città o in vacanza. Anche FARMO ha recentemente deciso di rispondere alle esigenze dei suoi clienti aprendo le vetrine shop.farmo.com e amazon.it/farmo, entrambe dedicate ai cibi gluten free. Ora basta un click per prenotare ben sette tipologie di prodotti, in box da 4 o 5 pezzi ciascuno: biscotti, grissini, brownie e la magnifica coppia di fibrepan e fibrepan-cake, miscele ottime per preparare prodotti da forno sia dolci che salati. La scorta dei prodotti preferiti arriva anche nei luoghi di vacanza.



Le certificazioni

L’impegno costante volto alla qualità e alla sicurezza dei prodotti e dei processi produttivi, è testimoniato dalle certificazioni ISO e Kosher (standard “Star-K Kosher Certification”), dall’adesione al programma BRC e IFC che prevede audit non annunciati, cioè controlli non pianificati, massima garanzia di trasparenza e qualità. FARMO è inoltre certificata con GFCO, ente americano che rilascia il logo “gluten free certified” e con GFCP, ente canadese che rilascia la certificazione senza glutine, oltre che con il marchio BIO e FairTrade. Non sono semplicemente “bollini”, ma indicano un impegno totale e uno stile di vita, la scelta di viver bene seguendo un modello sostenibile.



Divisione Professional

È un’attività specifica nell’ambito della Ricerca & Sviluppo per il “senza glutine”, in cui i prodotti sono testati con una sperimentazione costante delle svariate applicazioni. Il meglio dell’esperienza e della competenza di Farmo diventa materia d’insegnamento per gli addetti ai laboratori, i panificatori e tutti gli operatori del settore. Presso il Laboratorio Farmo nell’ambito della Farmo Gluten Free Academy vengono proposti corsi mensili di cucina professionale senza glutine che prevedono momenti teorici e prove pratiche di laboratorio con esperti del settore: per far conoscere direttamente le infinite possibilità dei mix senza glutine Farmo nella realizzazione di prodotti freschi.

Lo scopo è quello di trasmettere il concetto che qualsiasi tipo di prodotto fresco senza glutine è realizzabile con la linea professionale Farmo e al contempo raccogliere richieste, esperienze ed esigenze specifiche, in modo da proporre prodotti sempre più gustosi e nutrienti per i consumatori.



Plastic free: uno degli obiettivi di FARMO per il 2020

Tra gli obiettivi FARMO di questo 2020 il progetto plastic free che coinvolge tutta l’azienda, un patto ambientale per ridurre gli sprechi e l’inquinamento da plastica che verrà eliminata (con la riduzione degli spessori delle bobine in uso, di piatti, bicchieri, posate e palette di plastica, la dotazione per tutti i dipendenti di borracce da utilizzare negli erogatori d’acqua privi di boccioni di plastica, ecc.) o, laddove non fosse possibile, ridotta al minimo indispensabile. Una ricerca attenta è stata applicata anche al packaging, ora completamente riciclabile nelle nuove confezioni da 250 gr. di pasta realizzati con un elegante cartoncino blu.



FARMO, non rinuncia a gusto e valore nutrizionale, 100% Made in Italy

Farmo ricerca, sviluppa e produce nei suoi laboratori un’ampia gamma di prodotti gluten free suddivisi in quattro categorie:



- Mix (preparati di base per pane, pizza, focaccia, dolci, pasta all’uovo, gnocchi, crema pasticcera, croccante, ecc)



- Prodotti da Forno:



· dolci (muffin, plumcake, tortine e frollini)



· salati (crackers, grissini, thins)

- Pasta (al mais e al mais e riso in vari formati: penne, spaghetti, linguine, rigatoni, caserecci, ditalini, fusilli; pasta di lenticchie rosse in vari formati: penne, fusilli, linguine; pasta di ceci, pasta di riso integrale e cavolo riccio, pasta di riso integrale e cavolfiore, pasta di riso integrale, pasta grano saraceno, pasta multicereale)



- Meal solution: preparati con pasta senza glutine e condimento disidratato in vari gusti. Dalle più tradizionali formule di pomodoro e basilico, pesto e vegetariana fino alla famosa Mac&Cheese americana.



Da fine 2020 nascerà la linea Farmo Organic che si contraddistinguerà per il logo verde anziché rosso sulle confezioni, che comprenderà pasta e prodotti bakery biologici oltre che gluten free. Grande attesa per i gustosi Mini Choco chip cookies.



L’azienda lombarda leader mondiale nella produzione di prodotti senza glutine - dalla pasta ai prodotti da forno, fino ai mix di farine – per il ventennale della fondazione, rilancia la sua mission: rendere migliore la qualità della vita (non solo dei celiaci), coniugando benessere e bontà Made in Italy. Gluten free e Bio non sono semplicemente un bollino, ma uno stile di vita che si traduce nella continua sfida a perfezionare il prodotto del team di ricerca e sviluppo interno e nella selezione di materie prime d’eccellenza – come testimoniano le certificazioni ISO, Kosher, GFCO (“Gluten free certified”), GFCP e FAIR TRADE. Tra gli obiettivi di questo 2020 il progetto “plastic free” che coinvolge tutta l’azienda. Una responsabilità verso l’ambiente che si traduce nella riduzione degli sprechi e dell’inquinamento da plastica. Oltre al rinnovato impegno per stabilire una relazione di fiducia con il cliente, offrendo soluzioni personalizzate e dedicate alle esigenze di ciascuno e il nuovo sito e-commerce.



www.farmo.com