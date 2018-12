Spettacolo canoro “X Fracta” al Teatro De Rosa di Frattamaggiore

Al Teatro de Rosa, nell’ambito della rassegna “Durante Natale Festival” la cui direzione artistica è stata affidata al M° Giuseppe Monetti, domenica 23 dicembre il concerto “X Fracta” serata musicale dedicata a tutti i giovani e aspiranti cantanti.

Le giovani promesse che si esibiranno, sono state valutate attraverso audizioni dal vivo da un team di professionisti insieme al M° Giuseppe Monetti durante una serata dedicata alla musica con artisti in gara, giurati di alta professionalità e tanti ospiti.

Un appuntamento canoro per capire chi sono questi aspiranti cantanti e scovare il futuro vincitore, ma anche una sorta di festa, un momento di aggregazione e di sana competizione, un sano appuntamento di svago e di inclusione.

Sarà inoltre possibile seguire l’evento in diretta televisiva sul canale “Caprievent” e sulla pagina Facebok “durantenatalefest2018”.



La manifestazione, a cura dell’Amministrazione Comunale di Frattamaggiore e finanziata dalla Regione Campania, la cui comunicazione è affidata alla consolidata professionalità della “F.K. Mediaservice”, tornerà per il prossimo appuntamento lunedì 24 Dicembre alle ore 13,00 al Campo Sportivo P. Ianniello di Frattamaggiore dove si disputerà un incontro di calcio tra Amministratori e Vecchie Glorie Frattesi il cui ricavato sarò devoluto all’organizzazione dell’ultimo evento in programma previsto per il prossimo 6 gennaio 2019.