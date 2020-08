Spinaz “Mangio Cioccolata”

una sorta di analisi simpatica e gustosa dei rapporti di coppia. In promozione il singolo del cantautore.

"Mangio Cioccolata" è una sorta di analisi simpatica e gustosa dei rapporti di coppia.

Molto spesso ci si appiccica alle persone, divenendone quasi dipendenti. Altre volte anche i legami più intensi tendono a sciogliersi con poco, proprio come avviene con la cioccolata d’estate.

Altre volte la cioccolata sembra essere l’unico rimedio alle delusioni che riceviamo e quasi una terapia contro gli ostacoli della vita quotidiana.

In ogni caso è inutile negarne l’importanza, la cioccolata è un’irrinunciabile tentazione.



Mauro Spinazzola, in arte Spinaz, nasce nel 1979 a Taranto. Dopo aver trascorso l'infanzia nella città pugliese, si trasferisce con i genitori a Padova.

Ed è qui che, con il passare degli anni, comincia a sviluppare la sua passione per la musica. È del 2000 la sua prima composizione "Forever Together".

A questa seguiranno altri brani e alcuni live nei locali del Veneto, che incontrano subito i favori del pubblico.

Arrivato poi a Bologna, intraprende nuove collaborazioni che lo proietteranno verso progetti professionali.



A Giugno del 2020 pubblica il primo singolo ufficiale “Fai la lavatrice con me”. Il brano riscuote un buon interesse mediatico e di pubblico ed è presente in Classifica Indie da 9 settimane consecutive.