Spirito Autoctono premia Old - Vermouth di Torino di Ferro13 con l’ampolla d’oro

Pregiato e aristocratico, vino liquoroso per eccellenza, ottiene il massimo riconoscimento dalla prima guida dedicata ai distillati, amari, vermouth, bitter e liquori

Presentato a marzo 2021, OLD - Vermouth di Torino, prodotto da Ferro13, la cantina veronese che, fin dalla sua nascita, nel 2015, racconta il mondo del vino in modo unconventional, si è aggiudicato il massimo riconoscimento dalla guida Spirito Autoctono, nata dalla collaborazione tra VINIBUONI d’italia, edita dal Touring Club e il concorso BeSpirits - https://spiritoautoctono.it/.



Uso di ingredienti autoctoni, territorialità, identità del prodotto, etica produttiva con particolare attenzione all’aspetto ecologico-ambientale sono i parametri tenuti in considerazione dagli 11 commissari esperti di settore per la valutazione finale. L’obiettivo era quello di premiare chi meglio rappresenta il territorio di provenienza. Ogni etichetta poteva ambire a un massimo di 4 stelle con il conferimento dell’Ampolla d’Oro all’azienda che, dopo aver ricevuto 4 stelle, ha ottenuto almeno i ⅔ delle preferenze dei votanti dopo essere stata sottoposta a un nuovo giudizio. Così è stato per Ferro13 e il suo vermouth.



Prodotto in “limited edition”, per salvaguardarne la preziosità ed esaltare il valore di ogni singola bottiglia, la prima annata di OLD è uscita con 1.713 bottiglie. Due numeri scelti non a caso. 13 è associato al nome della cantina e 17 è la gradazione alcolica contemplata nel disciplinare affinché questo vino possa essere definito Vermouth di Torino.



Il Vermouth di Torino si inserisce nel solco di una lunga tradizione vitivinicola che prevede l’utilizzo di soli vini italiani (sia bianchi che rossi) e Ferro13 lo propone a partire da due referenze top di gamma della propria collezione, Hashtag e Gentleman. Hashtag è un Sauvignon Blanc varietale molto apprezzato per la spiccata acidità e mineralità, mentre Gentleman è un Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese DOC.

Le uve, che crescono tra il Veneto, il Friuli e la Lombardia, vengono raccolte e vinificate in stile Borgogna e rimangono a lungo a contatto con i lieviti prima di essere trasformate e arrivare in bottiglia. Per la parte erboristica protagonista è l’Artemisia absinthium L., o “Assenzio maggiore”, quale elemento aromatizzante più importante.

Dal colore ambrato, con note di piccoli frutti rossi, il profumo di agrumi e una sottile speziatura fanno di OLD un vermouth elegante e sofisticato, che emoziona, ricco di sentori, delizioso da bere liscio o perfetto per arricchire i grandi cocktail classici.

La cantina veronese consiglia di degustarlo in abbinamento a un dolce come la ganache al cioccolato, con il brano “Old Town Road” di Lil Nas X & Billy Ray Cyrus come sottofondo musicale oppure durante la visione del film “Old Boys” di Toby MacDonald. Per chi ama la lettura, invece, un sorso di OLD - Vermouth di Torino viene suggerito come accompagnamento perfetto mentre si sfogliano le pagine de “Il Grande Gatsby” di Francis Scott Fitzgerald.



“Siamo molto felici di questo riconoscimento che premia il nostro costante lavoro di ricerca sulla qualità e sulla volontà di proporre sempre qualcosa di nuovo. L’Ampolla d’Oro conferma un anno ricco di soddisfazioni. Recentemente anche altre nostre referenze, Nerd, Hacker e The Boss, sono state insignite di autorevoli riconoscimenti, venendo premiate dalla giuria all’Harper Wine Stars 2021. Vogliamo continuare su questa strada proponendo vini che interpretino al meglio il territorio”, commenta Gabriele Stringa, uno dei soci della cantina.



Ferro13

Ferro13 è una cantina veronese nata da un’idea di Marco Bernabei, Alberto Buratto, Gabriele Stringa e Alberto Zampini, quattro amici con esperienze professionali diverse, ma accomunati dalla passione per il mondo del vino. Un amore così forte da spingerli a gettarsi in un progetto comune per realizzare il sogno. Grazie a un lavoro attento e capillare Ferro13 ricerca i vigneti migliori, quelle uve che possono portare in bottiglia il massimo della qualità da tutti i punti di vista. Ogni referenza di Ferro13 è un microcosmo, un blend dove trovano spazio territori, uve e sistemi di vinificazione volti a produrre etichette secondo i più alti standard enologici. Ferro13 ricerca non solo l’innovazione, ma anche la tradizione, perché segue ogni passo per garantire sempre l’eccellenza e trovare le sfumature e le espressioni migliori di ogni vitigno.

Nel 2016 è avvenuta la prima vendemmia, che ha portato a una produzione di 8 tipologie di vini da 8 regioni diverse. Una cantina non convenzionale che si presenta attraverso referenze innovative, a partire dai nomi e dall’etichetta. Ogni prodotto (Hashtag, Hipster, Nerd e Gentleman) è l’alter ego di ciascun socio, con l’aggiunta di The Lady, come tributo alle donne, The Boss, che rappresenta il Gruppo, Hacker, dedicato a tutti gli innovatori, e Link, come mascotte aziendale.

Attualmente Ferro 13 è presente in alcuni dei mercati globali del vino più importanti, quali Europa, Americhe, Russia, Sud-Est Asiatico, Australia e Africa, per un totale di 45 Paesi del mondo.