Spoleto Arte: Salvo Nugnes e Maria Rita Parsi per il potere curativo dell’arte

Sabato 31 ottobre, a coronamento della mostra internazionale Spoleto Arte, conclusasi domenica 1 novembre, nella splendida cornice di Terrazza Frau, a pochi passi dal Duomo di Spoleto, si è tenuto un incontro con l’organizzatore Salvo Nugnes, curatore di mostre e grandi eventi, in dialogo con la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi, la curatrice d’arte Flavia Sagneli, Caterina Grifoni, presidente FIDAPA sezione Spoleto e l’assessore alla Cultura del Comune di Spoleto, già senatrice, Ada Urbani.

Gli interventi hanno affrontato il tema dell’arteterapia, ovvero dell’importanza dell’arte nei momenti difficili della vita. Dalle bellissime parole della dottoressa Parsi è emersa l’estrema utilità della cultura e dell’arte come meccanismo di difesa, vero e proprio antidoto, contro la paura che tutti noi sentiamo in situazioni come quella che stiamo vivendo oggi. In un momento in cui tutto sembra incerto e spaventoso, la consapevolezza che la bellezza non morirà mai è un conforto per ciascuno di noi.

Questa importante questione sarà uno dei principali argomenti del workshop Migliora la tua vita con l’arte, a cura di Salvo Nugnes, che si terrà nei primi mesi del 2021 e ospiterà grandi personalità del mondo della cultura e dell’arte.

Il video dell’incontro è disponibile sulla pagina Facebook di Spoleto Arte.