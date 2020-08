“Sport a Treia” – un primo bilancio

Nelle prossime settimane sono in programma altre iniziative di cui sarà data ampia informazione preventiva

TREIA – Bilancio positivo per la prima parte del progetto “Sport a Treia” che ha dato l’opportunità a numerosi cittadini di praticare varie discipline sportive.



“Nell’anno del Covid – dice il vice sindaco David Buschittari – Treia ha intrapreso il graduale ritorno alla normalità, dopo la diffusione di video per svolgere attività fisica a casa, attraverso il nordic walking e le camminate notturne. Sono state queste le parti di un progetto finanziato dalla Regione Marche e sostenuto fortemente dall’amministrazione comunale. Si tratta di una scelta importante legata alle caratteristiche peculiari del nostro splendido borgo”.



Sono stati tanti i cittadini che hanno seguito il corso di nordic walking o che hanno partecipato alle camminate serali che si sono svolte nel mese di luglio in varie zone di Treia.



“Salute in cammino Treia” è una iniziativa organizzata dall’U.S. Acli, dall’Asd Green Nordic Walking e dall’amministrazione comunale di Treia col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7) e nell’ambito del progetto “Sport a Treia”.



Per ulteriori informazioni sul progetto “Sport a Treia” si possono consultare il sito www.usaclimarche.com o la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.