Sport e socializzazione a braccetto a Venarotta

Il progetto “Salute in cammino” andrà avanti fino al 24 settembre

VENAROTTA – Sport e socializzazione vanno a braccetto con l’iniziativa “Salute in cammino”.



Sono tanti, infatti, i cittadini che, come avvenuto che negli anni 2018 e 2019, ogni giovedì alle 21 si ritrovano davanti alla sede provvisorio del municipio per effettuare una camminata e trascorrere un’ora insieme.



Da un lato si occupano della propria salute facendo movimento, dall’altra trascorrono del tempo in compagnia e favoriscono la socializzazione e l’aggregazione.



L’iniziativa rientra nel progetto “Movimento & Salute” che viene organizzato dall’U.S. Acli provinciale e dalle amministrazioni comunali di Palmiano e Venarotta col sostegno della Regione Marche, ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 386/2019 (Misura 7).



Il progetto “Salute in cammino” andrà avanti fino al 24 settembre ed è diretto dal prof. Alessandro Esposto.



Ai partecipanti si consigliano abbigliamento e calzature comode, di portare una bottiglietta d’acqua ed una torcia elettronica.



Vengono applicati il protocollo e le linee guida dell’U.S. Acli nazionale di contenimento Covid 2019 ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



Il progetto “Movimento & Salute” prevede anche altre attività che si stanno già svolgendo (come il corso di ginnastica a Palmiano) o che si svolgeranno nelle prossime settimane. La partecipazione alle varie iniziative è gratuita.



Per maggiori informazioni si possono consultare la pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche e il sito www.usaclimarche.com oppure si può chiamare il numero 3204845653