“Sport senza età ad Ascoli” – una vera e propria ginnastica della memoria

Partiti i corsi gratuiti di respirazione consapevole, burraco, e pittura

ASCOLI – Hanno preso il via una serie di iniziative gratuite organizzate nell’ambito del progetto “Sport senza età” dall’U.S. Acli Marche, con il contributo dell’Asur Marche (Dgr 1118/2017), col sostegno della Chiesa valdese fondi 8 per mille, con la collaborazione dell’Associazione Hozho e con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Ascoli Piceno.



Il progetto “Sport senza età”, infatti, prevede accanto alle 2 ore settimanali di attività sportiva anche attività di socializzazione che, in questo caso, sono di vario genere.



Alla giornata iniziale del progetto hanno partecipato anche l’assessore ai servizi sociali del Comune di Ascoli Piceno Massimiliano Brugni, il vice presidente regionale U.S. Acli Giulio Lucidi e rappresentanti dell’Associazione Hozho.



Le attività programmate nell’ambito del progetto “Sport senza età” sono partite libere e corso di burraco (ogni martedì dalle ore 16,30 alle ore 18,30), presso la sala polivalente della Casa Albergo Ferrucci di Ascoli Piceno in via Tucci nel quartiere Porta Solestà, “Percorso di respiro consapevole” (ogni martedì dalle ore 18,45 alle 19,45), ed un corso di pittura tenuto dal maestro Antonio Narducci che si svolge ogni giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30..



Informazioni possono essere ottenute al numero 3295439141, sul sito www.usaclimarche.com oppure sulla pagina facebook Unione Sportiva Acli Marche.