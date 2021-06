SpritzMoon Crypto Token

SpritzMoon è una nuova Crypto Token 100% made in Italy con triplice obiettivo: 1. Creare una Community 2. Aspetto Sociale 3. Strumento di Pagamento

SpritzMoon. Non è un cocktail, ma la nuova Crypto Token alla portata di tutti.



Bastano, infatti 100 euro per ricevere 1.000.000 di SpritzM.



Ma cos’è una Crypto Token? È la criptovaluta basata sulla finanza decentrata. Una dei trend più recenti e innovativi del mondo Blockchain. Inoltre SpritzMoon è totalmente made in Italy ed è guidata dalla comunità e lanciata in modo equo.



SpritzMoon nasce in un momento in cui le Crypto sono e diventeranno sempre più una realtà. L'obiettivo è quello di avvicinare tutti al mondo delle Crypto con facilità, distribuendo ricchezza all'interno della Community stessa.



In che modo? Semplice, attraverso la creazione di una community che consenta a tutti i membri di utilizzare il token come "Strumento di Pagamento". Anche per lo Spritz del Weekend con gli Amici. Il token, infatti, ha un valore economico reale come qualsiasi altra valuta.



La Socialità è uno dei punti di forza di questa Crypto, infatti è previsto da Statuto che una parte cospicua dei guadagni realizzati nel tempo (58%) verrà destinata ad aiuti concreti a favore di Associazioni che lavorano sul territorio e nel sociale, per prevenire qualsiasi tipo di eccesso.



Ma come funziona? Facciamo un esempio concreto: Luca acquista 100 euro di Crypto Token, pari a 1.000.000 di SpritzM ed entra a far parte della Community. Anche il suo amico Alessio con 100 euro acquista 1.000.000 di SpritzM. Ad ogni ingresso tutti gli appartenenti alla communiity otterranno, in proporzione, un plus del 5%.

Ad ogni ingresso in Community il 5% della liquidità andrà ad incrementare il Liquidity Provider (LP) per permettere in qualsiasi momento l'uscita dalla Community stessa.



L’acquisto massimo di 100 euro permetterà al prezzo una crescita continua e costante evitando crolli nel prezzo, come avviene spesso alle Crypto sovraesposte nei volumi.



Ma il vero obiettivo da centrare è quello di raggiungere, entro il 2025, la quotazione di 1€ per SpritzM.



Insomma facile come prendere uno Spritz con gli amici.