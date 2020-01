SPS è pronta con l’attività formativa del 2020 con Statistics for Data Analysis, programma di statistica per l’analisi dei dati

Milano rimane la città d’elezione per migliorare le competenze di Data Analysis con SPSS Statistics

Bologna, 23 gennaio 2020 - SPS, storico protagonista del mondo dell’Analisi Statistica, ha definito il calendario training su Statistics, con le date a partire da fine gennaio 2020. Per migliorare le competenze di Data Analysis, è possibile scegliere fra diversi percorsi, anche configurati a seconda del settore di provenienza:

Health, Social & Economic, Environment e Tourism.



Docenti

I corsi di SPS hanno un taglio estremamente pratico, grazie alle numerose esercitazioni proposte e alla professionalità dei docenti. Storici in questo ruolo e nella divulgazione dell'uso della statistica sono: Antonella Santucci, specialista in statistica medica ed epidemiologia e Arianna Azzellino, professoressa del Politecnico di Milano, esperta di analisi di dati ambientali e biologici, attiva oltre che nel settore ambientale anche in campo biomedico.



Proposta formativa

I percorsi sono proposti con una fase propedeutica introduttiva, costituita da due appuntamenti:

- INTRO dove i neofiti della Soluzione Statistics for Data Analysis powered by SPSS approfondiscono i temi della statistica descrittiva ed inferenziale

- TSC che offre invece una panoramica dei principali test statistici parametrici e non parametrici, per individuare la tecnica ottimale in relazione al tipo di dati e agli obiettivi di analisi



La proposta formativa di SPS è concepita per rispondere alle esigenze di chi opera nel mondo delle analytics e per gli utenti più evoluti sono disponibili training verticali di approfondimento, che spaziano dalla Regressione, all’Analisi della Sopravvivenza, al Propensity Score, fino all’Analisi Multivariata.

I corsi sono per la maggior parte di 2 giorni consecutivi, la città d’elezione è Milano.



Roma

SPS favorisce anche gli interessati ad approfondire i temi dell’analisi statistica baricentrici al centro Italia: sono ancora previsti a calendario alcuni appuntamenti del percorso Health.



Materiale

I partecipanti ai training SPS ricevono l’attestato di frequenza al corso, il training kit per ripercorrere autonomamente le esercitazioni e copia del courseware impiegato durante l’attività di formazione, oltre alla Soluzione Statistics for Data Analysis powered by SPSS utile per svolgere le esercitazioni in autonomia durante l’appuntamento.



Per informazioni: training@spss.it o 051 252573.



SPS Srl

SPS da oltre vent’anni supporta i Clienti nella definizione delle soluzioni utili per soddisfare le esigenze di analisi dati. Con questo principio cardine, SPS ha sempre teso all’evoluzione: Statistics for Data Analysis è una soluzione di sua proprietà, che integra al core IBM SPSS Statistics funzionalità aggiuntive che ne esaltano le potenzialità; lato servizi ha ampliato l’offerta in termini di supporto, formazione e consulenza, con una professionalità riconosciuta.

SPS ha maturato rapporti con clienti come: Università, Ospedali, Enti Territoriali e Pubbliche Amministrazioni in generale, ma anche con Enti di Ricerca e Aziende, arrivando a gestire oggi oltre 500 contratti.

SPS è nata nel 1994 come SPSS Italia, distributore autorizzato da SPSS Inc . per la vendita in esclusiva sul territorio italiano della suite di prodotti SPSS. Nel 2009 SPSS Inc . viene acquisita da IBM e SPSS Italia cambia nome in SPS, divenendo Gold Business Partner IBM, Support Provider e Expert Level in Data Science & Business Analytics.

Per un contatto quotidiano, segui SPS sulla sua pagina LinkedIn!

Per informazioni istituzionali visita www.spss.it