Spuntinelle Morato, arriva la WINTER EDITION: la stagione invernale celebrata nello special pack dedicato alle feste

Per vivere il periodo delle feste e un Natale che si rispetti ci sono alcuni dettagli che non possono proprio mancare: i fiocchi di neve e un albero addobbato, ad esempio, o una tavola imbandita da condividere con i propri cari, immersi in quell’atmosfera inconfondibile che, ad ogni boccone, fa assaporare un po’ di felicità.

Così per l’occasione le Spuntinelle, linea storica di Morato, indossano l’abito più elegante proponendosi in una winter edition con lo special pack creato appositamente per l’inverno: i fiocchi di neve ricoprono un piccolo villaggio di montagna in cui le famiglie sono pronte a riunirsi e festeggiare insieme.



Le Spuntinelle, morbide fette senza crosta ottenute dalla parte più soffice e centrale dei filoni di pane Morato, sono prodotti dalla qualità inconfondibile, che racchiudono tutta la storia e l’expertise del marchio. Realizzate secondo la ricetta originale, preparate solo con latte fresco che dona un sapore più ricco e una straordinaria sofficità, sono ideali da arrotolare e farcire per creare tramezzini e tartine, non solo salate ma anche inaspettatamente dolci, e da condividere insieme nei momenti magici e golosi.



Gustose con hummus di ceci, pomodorini e basilico; divertenti girelle con salmone, avocado e formaggio fresco; sfiziose in pirofila come french toast con frutti rossi: le Spuntinelle riescono a stupire e mettere tutti d’accordo con la loro versatilità e naturale bontà.

Scopri le ricette a questo link: https://www.moratopane.com/it/ricette?linea=31



Spuntinelle special winter edition

Formato 250 g

Prezzo medio €1,49



Gruppo Morato



Il Gruppo Morato oggi è una realtà internazionale e rappresenta il secondo player nel mercato della panificazione industriale in Italia e in Spagna, con un fatturato consolidato di circa 250 milioni di Euro, di cui oltre il 40% sviluppato all’estero.

La posizione nel mercato italiano è sostenuta da un portfolio di brand storici e da un’offerta di prodotto in grado di coprire tutti i segmenti all’interno della categoria del bakery salato, a cui si aggiunge il presidio del mondo business B2B e Private Label in partnership con i maggiori retailer europei.

Nei suoi 12 stabilimenti dislocati tra Italia e Spagna, il Gruppo produce pani a fette (sandwich, cassetta, tramezzini), bruschette, panini dolci e salati e piadine; inoltre, produce sostituti del pane croccanti, tra cui in primis grissini e crostini.

Considerando sia il business a marca che le private label, in Italia il gruppo detiene una quota di mercato a volume di oltre il 30% sui pani industriali e del 10% nel segmento dei grissini; inoltre, con le sue marche principali, Morato e Roberto può vantare in Italia la leadership all’interno di molti segmenti del bakery salato.