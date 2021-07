“Startup Economy”: focus sull’intervista a Elisabetta Ripa, AD di Open Fiber

Elisabetta Ripa porta l’esperienza di Open Fiber a “Startup Economy”: al centro dell’intervista all’AD le nuove sfide della digitalizzazione e l’avanzamento del progetto di copertura della rete in fibra ottica

L’AD di Open Fiber Elisabetta Ripa racconta a La7 le sfide per digitalizzare il Paese: l’intervista a “Startup Economy”, programma dedicato all'innovazione e alle realtà che contribuiscono maggiormente allo sviluppo dell’economia.



Elisabetta Ripa: lavoriamo per dotare il Paese di una rete interamente in fibra ottica



La pandemia ha portato in superficie la necessità di una connessione Internet efficace e performante: la didattica a distanza, lo smart working, per citarne solo due, lo dicono espressamente. L’AD di Open Fiber Elisabetta Ripa ne ha parlato a “Startup Economy”, programma di La7 dedicato all'innovazione e in particolare alle Startup, aziende innovative che creano prodotti e soluzioni a 360° in grado di gettare le basi per le nuove fasi di sviluppo dell'economia. “Siamo in forte accelerazione con la fibra”, ha sottolineato l’AD di Open Fiber parlando del piano di copertura della fibra: “Abbiamo già raggiunto un terzo delle famiglie italiane e stiamo lavorando per coprire tutto il Paese dotandolo di una rete interamente in fibra ottica, sia per quanto riguarda il mercato residenziale che il mercato business”. Terzo operatore FTTH in Europa, traguardo raggiunto in soli cinque anni di attività, Open Fiber ha deciso di adottare un modello di business innovativo per riuscire a costruire una nuova infrastruttura interamente in fibra che arrivi direttamente a casa del cliente: “Questo consente di offrire una qualità migliore e dà accesso a una serie di servizi che non sarebbero possibili con la vecchia rete in rame”, ha spiegato Elisabetta Ripa durante l’intervista. L'obiettivo richiede un percorso “molto importante e lungo”: è quindi necessario proseguire nel processo già in atto e fornire il Paese di una connessione digitale al passo con i tempi.



Elisabetta Ripa: il nostro obiettivo è di raggiungere 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023



“Il modello wholesale only mette a disposizione l’infrastruttura a tutti gli operatori, anche a coloro che in questo momento non sono nel mercato delle telecomunicazioni come ad esempio Sky”: in questo modo, come ha spiegato l’AD Elisabetta Ripa nell’intervista, “ci si concentra sugli investimenti ma si abilita la competizione”. Fino ad oggi sulla rete italiana sono stati investiti 4 miliardi e mezzo: le stime per il completamento dei lavori prevedono investimenti per un totale di 7 miliardi. “Il nostro obiettivo è di raggiungere 19 milioni di unità immobiliari entro il 2023. Oggi siamo a 11 milioni e mezzo”, ha quindi sottolineato Elisabetta Ripa che a “Startup Economy” ha parlato anche dell’impegno di Open Fiber nel portare la fibra nelle scuole: al momento è stato raggiunto un terzo degli istituti. L’intervento della società è fondamentale per garantire il regolare svolgimento di didattica a distanza e smart working: in quest’ottica è necessario continuare a premere sull’acceleratore, in modo da raggiungere gli obiettivi e migliorare la qualità della vita dei cittadini.